"رودري" لـ"الدستور": مونديال الأندية فرصة السيتي للانتعاش بعد تعثرات البريميرليج

أكد الإسباني رودري هيرنانديز متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه كان بحاجة لبطولة كأس العالم للأندية من أجل إعادة "إنعاش" الفريق بعد فترة سيئة في الدوري الإنجليزي.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023، وذلك بانتصاره على أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" في دور نصف النهائي.

وقال رودري في تصريحات ردًا على أسئلة مراسل الدستور في جدة: "لم نفز المباراة الماضية (يقصد أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي)، كان شعورًا سيئًا، لذا كانت البطولة فرصة للتوقف قليلًا من أجل إيقاظ الفريق وتنبيهه، وهذا ما حققناه اليوم، حققنا الانتصار وظهرنا بشكل جيد ونحن سعداء بالنتيجة والأداء".

وأضاف:"قمنا بإعادة بناء فريق كبير مع العديد من الإصابات هذا الموسم للأسف، لكن كما هو الحال يجب علينا أنت نتغلب على ذلك الموقف، فقدنا لاعبين كبار من ضمن الأهم لدينا مثل كيفين دي بروين، هالاند، لكننا نتعامل مع الموقف ونحاول أن نبذل قصارى جهدنا، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد الليلة ويجب أن نفكر في المباراة المقبلة وأن نعمل كفريق".

وتُقام المباراة النهائية يوم الجمعة في تمام الثامنة مساءً القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد "الجوهرة" بجدة.