الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رودرى رجل مباراة مانشستر سيتى وأوراوا ريدز اليابانى

رودري
رودري

حصد الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، جائزة رجل مباراة فريقه أمام أوراوا ريدز الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على أوروا ريدز الياباني 3 -0، اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي من البطولة المقامة حاليا في جدة السعودية. 

وسجل ماريوس هوبيرتون لاعب أوروا ريدز هدف تقدم مانشستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 52. 

وفي الدقيقة 59 سجل برناردو سيلفا الهدف الثالث لمانشستر سيتي. وسيواجه سيتي في نهائي البطولة، فريق فلومينينسي البرازيلي الذي تأهل للدور ذاته بعد الفوز على الأهلي 2-0 أمس الاثنين، ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

 

كأس العالم للأندية: ستونز أساسيًا في تشكيل السيتي والفريق دون مهاجم أمام أوراوا ريدز

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، ستونز، أكانجي، أكي

خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش، نونيز

خط الهجوم: فودين، جريليش، سيلفا

رودري مانشستر سيتى أوراوا ريدز كأس العالم للأندية نصف نهائي كأس العالم للأندية

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