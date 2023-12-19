بيدري يتعرض لانتكاسة جديدة مع برشلونة وشكوك حول لحاقه بالسوبر الإسباني

تعرض بيدري، لاعب وسط برشلونة الإسباني، لانتكاسة جديدة مع فريقه ستبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهر.

وكان بيدري عاد للمشاركة مع البارسا بعد غياب طويل بسبب الإصابة، لكنها تعرض لإصابة جديدة قبل لقاء ألميريا غدًا في الليجا.

وقالت صحيفة “ماركا”، أن بيدري يعاني من بعض الانزعجات العضلية وقد يغيب عن السوبر الإسباني في السعودية.

ويتطلع برشلونة لإنعاش حظوظه في المنافسة على المراكز الأولى، وذلك حينما يستضيف ألميريا متذيل الترتيب غدا الأربعاء.

ويعيش النادي الكتالوني في حالة من التوتر في الفترة الأخيرة، وذلك بعد الأنباء التي تحدثت عن قرب إقالة المدير الفني تشافي هيرنانديز، بعد سلسلة من العروض المتواضعة للفريق على المستويين المحلي وحتى الأوروبي رغم تأهله لدور الـ16 بدوري الأبطال كمتصدر لمجموعته، حيث سيلعب في الدور المقبل مع نابولي الإيطالي.

وزادت من تلك الأجواء المتوترة تعادل الفريق في المباراة الأخيرة له بالدوري أمام بلنسية بنتيجة 1-1، السبت الماضي، الأمر الذي صب المزيد من الزيت على النار بالنسبة لرفاق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وباتت التساؤلات متوفرة بكثرة حول الطريقة التي سيتصرف بها خوان لابورتا رئيس النادي، مع ذلك التراجع في أداء الفريق.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بفارق 9 نقاط خلف المتصدر جيرونا، و7 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.