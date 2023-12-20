الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحقيق مع إدارة مدرسة إعدادي بسبب التقصير في العمل ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا من مديرية التربية والتعليم، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة واستعدادات عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب  داخل المدارس في مختلف مراحل التعليم  على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير، الذي أعده محمد عبد التواب وكيل الوزارة، الإشارة إلى جولته المفاجئة التي أجراها زار خلالها  عددًا من المدارس بقرية الحمام أقصى غروب مركز   ناصر، والتي شملت مدارس  الحمام الثانوية، الحمام الابتدائية، الحمام الاعدادية، وتفقد خلالها  حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة ومحاورة الطلاب حول العملية التعليمية والانصباط في الحضور ومدى الاستفادة من الأنشطة التربوية داخل المدارس.

تقصير وخلل في سير العملية التعليمية 

وخلال زيارة المدرسة الإعدادية، جرى رصد تقصير وخلل في سير العملية التعليمية وعدم تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، والتي تم على أثرها إحالة مدير ووكيل المدرسة وبعض المعلمين بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم تفعيل مجموعات الدعم المدرسي.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على تكثيف المتابعة بالمدارس وتسجيل الغياب الاليكتروني للطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس، مع التأكيد  على اتباع التعليمات والآليات التي تعمل على جذب الطلاب للمدارس، وتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية المختلفة على منصات الوزارة وقنوات مدرستنا للطلاب داخل المدارس والإعلان داخل المدارس عن جدول إذاعة البرامج على المنصات التعليمية، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة، وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب من خلال مجموعات الدعم المدرسي.

 

بني سويف محافظ بني سويف ناصر مدرسة التربية والتعليم

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