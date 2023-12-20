موعد امتحانات المرحلة الابتدائية فى سوهاج 2024 الترم الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج اعتماد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج لـ الجدول النهائى لامتحانات الفصل الدراسى الأول الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى للعام الدراسى 2023/2024.

بدء امتحانات الترم الأول 2023 بسوهاج

ووفقا لما أعلن فى بيان رسمى، حددت المديرية بدء امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي في المدارس الرسمية واللغات والمدارس الخاصة بالمحافظة على أن تبدأ الدراسة فى 9 يناير المقبل وتستمر أيام 10 و13 و15 من نفس الشهر للصفى الرابع والخامس الابتدائى.

كما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى أيام 9 يناير وتستمر أيام 11 و14و16 من نفس الشهر للشهادة الابتدائية.

واعتمد جداول الامتحانات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وسليمان بخيت وكيل المديرية وعطا محمد الميموني مدير التعليم العام وماهر عبد الخالق مدير الشؤون التنفيذية وفاضل النحاس مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.

الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم

وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، فإن امتحانات نصف العام الدراسي 2024، تنطلق بدءًا من يوم 14 يناير 2024 لطلاب صفوف النقل، بينما تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي يوم 9 يناير 2024 لصفوف النقل بالمدارس الفنية.

وانطلق العام الدراسي يوم 30 سبتمبر 2023، على أن ينتهي يوم 25 يناير 2024، لتبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 27 يناير رسميًا لجميع المراحل التعليمية، حيث تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024 لمدة أسبوعين، لتنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2024 رسميًا يوم الخميس 8 فبراير 2024.

يذكر أن الفصل الدراسي الثاني 2024 يبدأ من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ويستمر حتى يوم الخميس 6 يونيو 2024، طبقًا للمخطط الزمني المعتمد للعام الدراسي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 25 مايو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2024.

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