الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة لحى الأميرية شمال العاصمة

نائب المحافظ خلال
نائب المحافظ خلال جولته المفاجئة

أجرى صباح اليوم الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة زيارة مفاجئة لحى الأميرية، وذلك للتأكد من انضباط وانتظام سير العمل، ومتابعة معدل الإنجاز وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقى نائب المحافظ عددًا من المواطنين لسماع شكاواهم ومتابعة طلباتهم، مشددًا على موظفي الخدمة بضرورة الانتهاء من كل الطلبات المقدمة طبقًا للوائح والقوانين مع مراعاة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتلك الطلبات وحسن التعامل مع المواطنين لتيسير حصول المواطن على الخدمة بصورة لائقة ويرافقه رئيس الحى.

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حي الأميرية جولة مفاجئة الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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