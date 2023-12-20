الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: الانتخابات الرئاسية 2024 ظهرت بمشهد تاريخي

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

تحدث  الكاتب الصحفي شحاتة سلامة، عن مشهد الانتخابات الرئاسية 2024، وخروجه بهذا الوجه المشرف أمام العالم ككل.

وقال شحاتة سلامة خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" اليوم الأربعاء، إن الانتخابات الرئاسية 2024، ظهرت بمشهد تاريخي كنا أمامه جميعا من حيث نسبة الإقبال الكبيرة، مؤكدا أن العملية الانتخابية هي الأهم في مسار الدولة المصرية.

الانتخابات الرئاسية 2024

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن حوالي 44 مليون مواطن مصري من أصل 67 مليون، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن نسبة المشاركة لها دلالة رئيسية، وهي أن المصريين شعب واعي.

وأوضح أن المواطن المصري هو بطل المشهد الانتخابي بلا منازع، بمشاركة مختلف الأطياف لتوصيل رسالة للعالم بأكمله أنه واعي بالمخاطر التي تحيط بدولة مصر، وأن ما حدث في 2011 باختطاف الدولة المصرية، كنا في غفوة من الزمن لن يتكرر ولن يحدث مرة أخرى. 

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