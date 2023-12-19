الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماة الوطن: دور الشعب المصرى خلال الانتخابات عكس مسئوليته الكبيرة تجاه دولته

سماء سليمان
سماء سليمان

أشادت الدكتورة سماء سليمان، وكيل حزب حماة الوطن وأمينة الشئون السياسية، بدور الشعب المصري خلال الانتخابات الرئاسية 2024، الذي صنع مشهدًا مشرفًا للغاية.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء: دور الشعب المصري خلال الانتخابات عكس مسئوليته الكبيرة تجاه دولته وتفهمه للوضع على المستويين الداخلي والخارجي، فهم انتصروا على كل العوامل الخارجية.

 

المصريون شعروا بالتهديد بشكل كبير خاصة بعد الأحداث الكبيرة في قطاع غزة

ولفتت إلى أن المصريين شعروا بالتهديد بشكل كبير خاصة بعد الأحداث الكبيرة في قطاع غزة، حيث إن الأحداث في قطاع غزة جعلت المواطنين يدركون أهمية الحفاظ على أمننا القومي، وتفهم معنى الوطن، وضرورة استقراره واستمراريته.

وأوضحت أن المصريين استدعوا لحظة 30 يونيو خلال الانتخابات الرئاسية، وتحملوا مسئولية الوطن وذهبوا إلى صناديق الاقتراع، مفيدة بأن هذا انعكس على نسبة الناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية، إذ وصل عدد المواطنين المشاركين في الانتخابات إلى 44 مليون ناخب من إجمالي 67 مليون ناخب، بنسبة 66.8%، وهذه النسبة غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ الانتخابات المصرية.

حماة الوطن الشعب المصري الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات العوامل الخارجية

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