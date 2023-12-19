تغطي 18 محافظة.. التنمية المحلية تكشف تفاصيل مبادرة "سند الخير"

تحدث الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن مبادرة "سند الخير"، بعد مرور 84 أسبوعا على إطلاقها، مفيدا بأنها تغطي 18 محافظة.

مبادرة "سند الخير"

وقال الدكتور خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، إن مبادرة "سند الخير"، تجهزها عشر شركات وثلاث مبادرات شبابية، وهي تتضمن 100 سيارة مجهزة ومتنقلة، مشيرا إلى أن حجم إيرادات المبادرة وصل إلى 406 ملايين و500 ألف جنيه.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن "سند الخير"، تستهدف الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في محافظات الجمهورية، مفيدا بأن حجم المبيعات في الأسبوع الحالي للمبادرة وصل إلى 3.8 مليون جنيه، بواقع عشر سيارات في كل من محافظات القاهرة وبني سويف والمنوفية، وثماني سيارات لكل من الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، وسبع سيارات لكل من الغربية وكفر الشيخ، وخمس سيارات في أسيوط والبحيرة وغيرها.

وأوضح، أن المبادرة تتيح فرص عمل للشباب، كما أنها تعمل على تعزيز فكر ريادة الأعمال.