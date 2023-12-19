"8 الصبح" يسلط الضوء على ملف الدستور "سيناء الجديدة".. وعبدالناصر يعلق

استعرض الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، ملفا لجريدة الدستور في عدد اليوم تحت عنوان "سيناء الجديدة"، والذي يتحدث عن العديد من الجهود التي بذلتها الدولة في البنية التحتية والقطاع الصحي والطبي بسيناء.

"سيناء الجديدة"

وقال خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، إن الطفرة التي حدثت في سيناء، تثبت بعد نظر القيادة السياسية، أمام المخططات التي كانت تريد هدم الدولة عن طريق سيناء من تهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى الأراضي في سيناء.

ولفت إلى أن المشروعات التنموية في سيناء، بدأت في 2014، بالتزامن مع حرب الدولة على الإرهاب في شمال سيناء، مفيدا بأنه منذ 2014 وحتى الآن انطلق ألف مشروع فقط في شمال سيناء فقط، بتكلفة واستثمارات تجاوزت الـ283 مليار جنيه.