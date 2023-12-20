الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين| حرس الحدود يواجه السكة الحديد وأسوان يستضيف المقاصة

أسوان تعادل في أخر
أسوان تعادل في أخر مبارياته مع لافيينا

يحل السكة الحديد ضيفا على فريق حرس الحدود ويستضيف أسوان فريق المقاصة في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري المحترفين .

حرس الحدود يستضيف السكة الحديد

يشهد ملعب حرس الحدود بالإسكندرية مواجهة قوية بين فريقي حرس الحدود والسكة الحديد حيث يحتل حرس الحدود بقيادة محمد مكي المركز الثاني برصيد 24 نقطة من ستة انتصارات وستة تعادلات وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة ويملك أقوي خط هجوم في دوري المحترفين بالتساوي وسجل 22 هدفا مع بتروجت ودخل مرماه 11 هدفا وجمع عشر نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على المقاصة وطنطا ووادي دجلة والتعادل مع راية ويسعى للفوز والوصول للنقطة 27 وتقليص الفارق مع بتروجت المتصدر إلى نقطتين.

في المقابل يحتل السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد المركز الثامن برصيد 19 نقطة من الفوز في أربع مباريات والتعادل سبع مرات والهزيمة في مباراة  واحدة وسجل 13 هدفا ويملك أقوي خط دفاع في دوري المحترفين ودخل مرماه سبعة أهداف وجمع 8 نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على النجوم ودكرنس والتعادل مع بتروجت والجمهورية شبين ويسعى للعودة بالنقاط الثلاث والوصول للنقطة 22 .

يدير المباراة أحمد ناصر ويساعده محمود دين وأحمد زغلول ومعهم أحمد الدليل حكما رابعا.

حرس الحدود فاز في الجولة الماضية على وادي دجلة

أسوان يواجه المقاصة للعودة للانتصارات

يستضيف أسوان فريق المقاصة في مباراة يرفع خلالها فريق أسوان شعار لابديل عن الفوز في حين يسعى المقاصة لمواصلة صحوته التي بدأت بالفوز على مكادي في الجولة الماضية.

ويحتل أسوان بقيادة هشام زكريا  المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة من ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات وأربع هزائم وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا وتعادل في مبارياته الأربع الأخيرة مع أبوقير للأسمدة والقناة وبترول أسيوط ولافيينا ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 17.

في المقابل يحتل المقاصة بقيادة طارق حجاج المركز الثامن عشر برصيد تسع نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وسبع هزائم وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 24 هدفا وبعد ثلاث هزائم متتالية أمام حرس الحدود وغزل المحلة والاتصالات عاد الفريق للانتصارات وفاز على مكادي في الجولة الماضية ويسعى للعودة بنتيجة ايجابية.

يدير المباراة جلال أحمد ويساعده وائل فتحي ومحمد أحمد حسين ومعهم يحيى عبد الحميد حكما رابعا.

دوري المحترفين السكة الحديد فريق حرس الحدود المقاصة أسوان

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