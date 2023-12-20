فيلم شماريخ يقترب من تحقيق 15 مليون جنيه في أسبوعين عرض

استطاع فيلم شماريخ للنجم آسر ياسين وأمينة خليل تحقيق نجاح كبير بدور العرض السينمائي في مصر منذ انطلاق عرضه.

واحتل فيلم شماريخ المركز الأول في قائمة إيرادات شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه فيلم بلوموندو.

وجمع فيلم شماريخ أمس الثلاثاء إيرادات بلغت قيمتها 622.230 جنيها ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم إلى 14 مليونا و509 آلاف جنيه في أسبوعي عرض فقط.

وتصدر فيلم شماريخ قائمة الأكثر بحثا وتريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

أبطال فيلم شماريخ

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم: محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة. تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم، ويجعلهما في خطر كبير، فيتحدان لكيفية التخلص منه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمطاردات والتشويق والإثارة والرومانسية، وتقوم فكرته على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم تربط بينها عدة عوامل قد تتسبب فى انفجار شيء ما.

وتجمع أحداث الفيلم قصة حب بين آسر ياسين وأمينة خليل، ويظهر آسر ياسين في دور رجل أعمال صاحب مصنع ألعاب نارية، وتلعب أمينة خليل دور فتاة تعمل في مكتب محاماة، وتتعرض لموقف ما يجمعها بآسر ياسين، ويعيشان في قصة حب وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي أكشن.

أفلام جديدة

وتبدأ دور العرض السينمائي في مصر غدا في استقبال عدد من الأفلام الجديدة التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر في موسم رأس السنة السينمائي 2024 يفتتح الموسم فيلم ابو نسب للنجم محمد إمام وياسمين صبري ويعقبه عرض عدد من الأفلام الأخرى يوم 4 يناير المقبل ومنها فيلم الاسكندراني لأحمد العوضي وفيلم عصابة عظيمة لاسعاذ يونس وكريم عفيفي وفيلم انا وابن خالتي لبيومي فؤاد وسيد رجب وفيلم الحريفة لنور النبوي.