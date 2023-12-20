الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم شماريخ يقترب من تحقيق 15 مليون جنيه في أسبوعين عرض

فيلم شماريخ
فيلم شماريخ

استطاع فيلم شماريخ للنجم آسر ياسين وأمينة خليل تحقيق نجاح كبير بدور العرض السينمائي في مصر منذ انطلاق عرضه.

واحتل فيلم شماريخ المركز الأول في قائمة إيرادات شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه فيلم بلوموندو.

وجمع فيلم شماريخ أمس الثلاثاء إيرادات بلغت قيمتها 622.230 جنيها ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم إلى 14 مليونا و509 آلاف جنيه في أسبوعي عرض فقط.

وتصدر فيلم شماريخ قائمة الأكثر بحثا وتريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

أبطال فيلم شماريخ 

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم: محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة. تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم، ويجعلهما في خطر كبير، فيتحدان لكيفية التخلص منه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمطاردات والتشويق والإثارة والرومانسية، وتقوم فكرته على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم تربط بينها عدة عوامل قد تتسبب فى انفجار شيء ما.

وتجمع أحداث الفيلم قصة حب بين آسر ياسين وأمينة خليل، ويظهر آسر ياسين في دور رجل أعمال صاحب مصنع ألعاب نارية، وتلعب أمينة خليل دور فتاة تعمل في مكتب محاماة، وتتعرض لموقف ما يجمعها بآسر ياسين، ويعيشان في قصة حب وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي أكشن. 

أفلام جديدة

وتبدأ دور العرض السينمائي في مصر غدا في استقبال عدد من الأفلام الجديدة التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر في موسم رأس السنة السينمائي 2024 يفتتح الموسم فيلم ابو نسب للنجم محمد إمام وياسمين صبري ويعقبه عرض عدد من الأفلام الأخرى يوم 4 يناير المقبل ومنها فيلم الاسكندراني لأحمد العوضي وفيلم عصابة عظيمة لاسعاذ يونس وكريم عفيفي وفيلم انا وابن خالتي لبيومي فؤاد وسيد رجب وفيلم الحريفة لنور النبوي. 

شماريخ فيلم شماريخ إيرادات فيلم شماريخ شماريخ آسر ياسين وأمينة خليل إيرادات

مواد متعلقة

"1+1" ينافس في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

قريبًا "حالة خاصة".. Watch it تُشوق الجمهور لأحدث أعمالها الحصرية (صور)

بالصور.. وفد الإعلاميين الأفارقة يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

دينا الشربينى ضيفة برنامج "sold out" مع الإعلامى محمود سعد فى يناير

مصر والعراق تبحثان إنتاج برنامج بث مباشر مشترك وتبادل مسلسلات رمضان

أمينة خليل تعتذر عن بطولة فيلم "المكسيكى" أمام أحمد فهمى

الليلة.. الوثائقية تعيد عرض الجزء الأول من وثائقي "الريحاني"

صراع بين مصطفى شعبان ومنذر رياحنة على زعامة شادر السمك فى "المعلم"

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. "الباز" يفجر مفاجأة بشأن نتيجة مرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية

زوج بدعوى إثبات زنا زوجته: دخلت في غيبوبة فتزوجت عرفيا وسعت لخلعي

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

فريال تطلب خلع زوجها: "مقاطعني عشان أمه ماتت مخصماني"

الأمير مشعل الصباح: الكويت ستبقى محافظة على التزاماتها الخارجية.. وسنحارب كل أشكال الإرهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى