الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء والبط والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 20 ديسمبر

دواجن
دواجن

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، من أهم الموضوعات التي يتساءل عنها الكثير من المواطنون خاصة خلال فترة المدارس، حيث أنها ابرز مصادر البروتين الحيواني الذي يتم الاعتماد عليها من قبل الأسر المصرية، وقد شهدت أسعار الدواجن ارتفاع طفيف اليوم في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 20-12-2023  

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 20-12-2023  حيث ارتفعت من 61 جنيه أمس لتسجل اليوم 62 جنية في السوق المحلية، لتصل إلي المستهلك بسعر72 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 20-12-2023 

أما سعر كيلو الفراخ البلدى فسجل متوسطه 100جنيهًا للمستهلك في المحال اليوم، أما عن الفراخ الساسو فقد شهدت ارتفاع طفيف في أسعارها اليوم لتسجل 78 جنيهًا، مقابل أسعار أمس التي سجلت 76 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 20-12-2023

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أسعار البيض في سوق الدواجن اليوم الأربعاء 20-12-2023

وتتساءل عدد كبير من ربات المنازل عن أسعار البيض كونه جزء من وجبات أطفالهن فضلًا عن دخوله في عدد من الوجبات وسجلت أسعار البيض في المزارع اليوم ارتفاعًا حيث تتراوح أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 123 و125 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر من 125 إلى 126 جنيهًا، أما كرتونة البيض البلدي فتتراوح بين 139 و140 جنيهًا مع زيادة تصل إلى 5 جنيهات لكل كرتونة في الأسواق. مع زيادة تصل إلى 10 جنيهات في الأسواق وفقًا لكل منطقة.

أسعار البط اليوم 

تتفاوت أسعار البط في مصر وفقًا للأوزان والأحجام المختلفة، حيث تتراوح أسعار البط البلدي بين 100 إلى 110 جنيهًا للكيلو جرام، بينما تكون أسعار الأصناف الأخرى أقل قليلًا وتتراوح بين 60 إلى 100 جنيهًا للكيلو جرام، لحم بط فرنساوي يسجل سعر55 جنيه .أما سعر لحم بط مسكوفي  يسجل 90 جنيه، بينما سجل سعر لحم بط مولار60 جنيه للكيلو في بورصة الدواجن.

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