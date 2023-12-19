الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعاملات المسائية|أسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء

دواجن
دواجن

أعلنت  بورصة الدواجن عن استقرار أسعار الدواجن خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 61 جنيهًا في التعاملات الصباحية، حيث أنه  من المتوقع أن تتراوح أسعار الفراخ للمستهلك النهائي بين 65 و75 جنيهًا، حسب المنطقة الجغرافية، حيث يتم إضافة مابين 8 إلي 10 جنيه، كاهامش ربح.

ويستعرض الدستور في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات المسائية ليوم الثلاثاء 19 ديسمبر والتي جاءت وفقا إلي أخر تحدث في بورصة الدواجن والذي جاء كالتالي: 

 

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء بـ 61 جنيها للكيلو في تسليم أرض المزرعة للتجار، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيها للكيلو.

 

أسعار الدواجن البلدي اليوم 

وسجّل سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيها للكيلو.

 

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أسعار الدواجن اليوم في المزرعة

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

أسعار الدواجن الحمراء اليوم 

كما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» استقرارا اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر ايضا؛ إذ وصلت إلى 77 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 85 و95 جنيها للكيلوجرام.

 

أسعار البانيه اليوم الثلاثاء 

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء بين 150 و180 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها، والأوراك بين 70 و80 جنيها، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.

 

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 

سجلت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر121 جنيه و 122 جنيه

سجلت أسعار طبق البيض أبيض اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر120 جنيه و121 جنيه

سجلت أسعار طبق البيض بلدي  اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 139 جنيه و140 جنيه

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