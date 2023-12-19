الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الدواجن اليوم في المزرعة

اسعار الدواجن
اسعار الدواجن

شهدت أسعارالدواجن تراجعًا ملحوظًا خلال الساعات الأولي من يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن في بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر2023 في بروصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر

سجلت أسعار لحم الفراخ البيضاء 61 جنيه للكيلو اليوم في المزراعة، حيث يتم إضافة هامش ربح للتجار مابين 8 إلي 10 جنيه.           

سجلت أسعار لحم الفراخ الساسو مابين 73 جنيه و74 جنيه، اليوم في المزراعة.

سجلت أسعارلحم الفراخ البلدي مابين  100 جنيه اليوم في المزراعة.

سجلت أسعارلحم أمهات أبيض سعر 59 جنيه اليوم في المزراعة.

سجلت أسعارأبيض بياض أرضي سعر 52 جنيه اليوم في المزراعة.

سجلت أسعارأبيض بياض سلك  سعر 50 جنيه اليوم في المزراعة.

سجلت أسعارأحمر بياض أرضي سعر 64 جنيه اليوم في المزراعة.

سجلت أسعارأحمر بياض سلك سعر 60 جنيه  اليوم في المزراعة.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-12-2023

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

أسعار لحم بط اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر

سجلت أسعارلحم بط فرنساوي سعر الكيلو55 جنيه، حيث يتم إضافة هامش ربح للتجار مابين 8 إلي 10 جنيه.           

سجلت أسعارلحم بط مسكوفي  سعر الكيلو 90 جنيه، حيث يتم إضافة هامش ربح للتجار مابين 8 إلي 10 جنيه.           

سجلت أسعارلحم بط مولار سعر الكيلو 60 جنيه.  

 

أسعار الوراك اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر

يبحث الكثير من المستهلكين عن أسعار الأوراك والبانية، وقد يتفاوت سعر كيلو الوراك من منطقة إلى أخرى، وبلغ متوسط سعر كيلو الوراك اليوم الثلاثاء في الأسواق الشعبية سعر 94 جنيها.

بينما سجل سعر كيلو الفراخ البانية اليوم في الأسواق الشعبية 180 جنيها، كما سجل سعر كيلو شيش طاووق اليوم الثلاثاء سعر 179 جنيها.

أسعار لحم الفراخ البيضاء أسعار لحم الفراخ الساسو أسعارلحم الفراخ البلدي أسعارلحم أمهات أبيض أسعارأبيض بياض أرضي

مواد متعلقة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-12-2023

استقرار أسعار الدواجن والبيض بعد عودة قطاعات متوقفة إلى العمل

سعر الفراخ اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل رسالة الكونجرس لبايدن: ممارسات نتنياهو خطر على الجميع

الرئيس السيسى يلتقى منافسيه فى انتخابات الرئاسة: التجربة تثرى التعددية والتنوع فى المشهد السياسى والديمقراطى.. عاجل

محمد صلاح يزور أحد مستشفيات أطفال ليفربول قبل أعياد الميلاد

أسعار الدواجن اليوم في المزرعة

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الأهلى.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى