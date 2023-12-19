أسعار الدواجن اليوم في المزرعة

شهدت أسعارالدواجن تراجعًا ملحوظًا خلال الساعات الأولي من يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن في بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر2023 في بروصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر

سجلت أسعار لحم الفراخ البيضاء 61 جنيه للكيلو اليوم في المزراعة، حيث يتم إضافة هامش ربح للتجار مابين 8 إلي 10 جنيه.

سجلت أسعار لحم الفراخ الساسو مابين 73 جنيه و74 جنيه، اليوم في المزراعة.

سجلت أسعارلحم الفراخ البلدي مابين 100 جنيه اليوم في المزراعة.

سجلت أسعارلحم أمهات أبيض سعر 59 جنيه اليوم في المزراعة.

سجلت أسعارأبيض بياض أرضي سعر 52 جنيه اليوم في المزراعة.

سجلت أسعارأبيض بياض سلك سعر 50 جنيه اليوم في المزراعة.

سجلت أسعارأحمر بياض أرضي سعر 64 جنيه اليوم في المزراعة.

سجلت أسعارأحمر بياض سلك سعر 60 جنيه اليوم في المزراعة.

أسعار لحم بط اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر

سجلت أسعارلحم بط فرنساوي سعر الكيلو55 جنيه، حيث يتم إضافة هامش ربح للتجار مابين 8 إلي 10 جنيه.

سجلت أسعارلحم بط مسكوفي سعر الكيلو 90 جنيه، حيث يتم إضافة هامش ربح للتجار مابين 8 إلي 10 جنيه.

سجلت أسعارلحم بط مولار سعر الكيلو 60 جنيه.

أسعار الوراك اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر

يبحث الكثير من المستهلكين عن أسعار الأوراك والبانية، وقد يتفاوت سعر كيلو الوراك من منطقة إلى أخرى، وبلغ متوسط سعر كيلو الوراك اليوم الثلاثاء في الأسواق الشعبية سعر 94 جنيها.

بينما سجل سعر كيلو الفراخ البانية اليوم في الأسواق الشعبية 180 جنيها، كما سجل سعر كيلو شيش طاووق اليوم الثلاثاء سعر 179 جنيها.