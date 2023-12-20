أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 20-12-2023

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 20-12-2023 من أبرز الموضوعات التي يتساءل عنها المواطنون في مختلف المحافظات، خاصة أن الفراخ والبيض من أهم مصادر البروتين الحيواني التي تعتمد عليهم الأسر المصرية ويزداد الاقبال على شرائهم في خلال فترة الدراسة لتجهيز الوجبات المتكاملة للطلاب.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 20-12-2023

وقد استقرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الاربعاء 20-12-2023 في السوق المحلية عند 60 و61 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، في تصريحات تلفزيونية، والذي أشار فيه أن مصر تستهلك شهريًا نحو 150 ألف طن من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن البيضاء بنسبة تصل إلى 97%.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 20-12-2023

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 61 جنيهًا للكيلو بالبورصة، بينما يتراوح سعرها في الأسواق بين 67 و69 جنيهًا للكيلو. أما سعر كيلو الفراخ البلدى فسجل متوسطه 76 جنيهًا للمستهلك في المحال اليوم.

أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو فتتراوح بين 75 و76 جنيهًا، وفيما يتعلق بأسعار الدواجن الأمهات في الأسواق، فقد بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 59 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 20-12-2023

وفقًا للأسعار المُعلنة في بورصة الدواجن، فإن أسعار الكتاكيت اليوم تراوحت بين 26 و27 جنيهًا. وسجل سعر الكتكوت الأبيض 27 جنيهًا، بينما سجل سعر كتكوت "جيل ثانٍ" ما بين 16.5 إلى 17.5 جنيه، وسعر كتكوت ساسو 16 جنيهًا أما كتكوت البلدي فقد تراوح سعره ما بين 10.5 و11.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق

وفي الأسواق، سجل سعر كتكوت الأربو 28.5 جنيه، كتكوت أبيض بسعر 28 جنيهًا، وسجل سعر كتكوت ساسو 18 جنيهًا.

أسعار البيض في سوق الدواجن اليوم الأربعاء 20-12-2023

وتتساءل عدد كبير من ربات المنازل عن أسعار البيض كونه جزء من وجبات أطفالهن فضلًا عن دخوله في عدد من الوجبات وسجلت أسعار البيض في المزارع اليوم ارتفاعًا حيث تتراوح أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 123 و125 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر من 125 إلى 126 جنيهًا، أما كرتونة البيض البلدي فتتراوح بين 139 و140 جنيهًا مع زيادة تصل إلى 5 جنيهات لكل كرتونة في الأسواق.

وفي بورصة البيض، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 115 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر من 115 إلى 120 جنيهًا، مع زيادة تصل إلى 10 جنيهات في الأسواق وفقًا لكل منطقة.

أسعار البط اليوم

تتفاوت أسعار البط في مصر وفقًا للأوزان والأحجام المختلفة، حيث تتراوح أسعار البط البلدي بين 100 إلى 110 جنيهًا للكيلو جرام، بينما تكون أسعار الأصناف الأخرى أقل قليلاً وتتراوح بين 60 إلى 100 جنيهًا للكيلو جرام، ومن المعروف الملاحظ أن الأسعار قد تتغير بناءً على الموسم، حيث تكون أعلى خلال فصل الشتاء والمناسبات الدينية والاحتفالات.



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