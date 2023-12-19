الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كتلة الحوار تدعم الموقف المصرى فى الحفاظ على أمنها المائى

جريدة الدستور

أكدت كتلة الحوار أنها تتفق وتساند قرار القيادة السياسية بوقف التفاوض مع الجانب الإثيوبي، والاحتفاظ بحق الرد من أجل الدفاع عن أمنها المائي المهدد من قبل أثيوبيا.

وذكرت كتلة الحوار في بيانها، الصادر مساء الثلاثاء، أن مصر حرصت على مدى أكثر من ثلاث سنوات على الإبقاء على مسار حسن الجوار والتعاون الأفريقي في مواجهة تعنت إثيوبي متكرر ومستمر ورافض لكل الحلول التي تضمن التنمية لإثيوبيا، ولا تخل بأمن مصر والسودان المائيين حيث اعترفت خلالها مصر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية، وتحمل الشعب المصري والقيادة السياسية في ذلك مماطلات الجانب الإثيوبي ووعوده التي لم تنفذ أبدا، ولكن يبدو أن الطرف الآخر قد أساء فهم الموقف وأمعن في التعنت.

وأوضحت أنه عقب وقوف الشعب المصري خلف قيادته السياسية في الانتخابات الرئاسية وبنتيجة تعتبر تفويضا كاملا للقيادة لها كي تتحرك من أجل الدفاع عن الأمن القومي المصري والأمن المائي تحديدا، بعد استنفاد جميع الوسائل والطرق مع الجانب الإثيوبي لحفظ حق مصر التاريخي في حصتها المائية.

كتلة الحوار إثيوبيا مصر الانتخابات الرئاسية السودان

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

"الزراعة" تعلن موعد تراجع أسعار البصل: هذه هى الأسباب

"الزراعة" تكشف مفاجآت صادمة عن محكتري البصل: هذا سعره غدًا

جدل كبير بشأن "كريسماس صلاح" فى إنجلترا.. ومتابعون: "أطفال غزة تبكى" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الأهلى.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى