كتلة الحوار تدعم الموقف المصرى فى الحفاظ على أمنها المائى

أكدت كتلة الحوار أنها تتفق وتساند قرار القيادة السياسية بوقف التفاوض مع الجانب الإثيوبي، والاحتفاظ بحق الرد من أجل الدفاع عن أمنها المائي المهدد من قبل أثيوبيا.

وذكرت كتلة الحوار في بيانها، الصادر مساء الثلاثاء، أن مصر حرصت على مدى أكثر من ثلاث سنوات على الإبقاء على مسار حسن الجوار والتعاون الأفريقي في مواجهة تعنت إثيوبي متكرر ومستمر ورافض لكل الحلول التي تضمن التنمية لإثيوبيا، ولا تخل بأمن مصر والسودان المائيين حيث اعترفت خلالها مصر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية، وتحمل الشعب المصري والقيادة السياسية في ذلك مماطلات الجانب الإثيوبي ووعوده التي لم تنفذ أبدا، ولكن يبدو أن الطرف الآخر قد أساء فهم الموقف وأمعن في التعنت.

وأوضحت أنه عقب وقوف الشعب المصري خلف قيادته السياسية في الانتخابات الرئاسية وبنتيجة تعتبر تفويضا كاملا للقيادة لها كي تتحرك من أجل الدفاع عن الأمن القومي المصري والأمن المائي تحديدا، بعد استنفاد جميع الوسائل والطرق مع الجانب الإثيوبي لحفظ حق مصر التاريخي في حصتها المائية.