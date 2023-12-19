لا يفوتك هذا المساء|فصائل فلسطينية تؤكد مقتل 8 جنود إسرائيليين.. وحزمة إجراءات صارمة لـ"ملاحقة الغشاشين"

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

قبل امتحانات نصف العام.. حزمة إجراءات صارمة لـ"ملاحقة الغشاشين"

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات كل مديرية لآلية إجراء امتحانات نصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي، وإعلام الطلاب بها مبكرا سواء بوكليت أو بالطريقة المعتادة مثل العام الماضي، مشددا على مديري المديريات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4585453

الحوثيون ردا على تحالف أمريكا الدولي: لا نمثل تهديدا لأي دولة عدا إسرائيل

أكدت جماعة الحوثي، أنها لا تمثل أي تهديد لأي دولة لأنها تستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة نحو الموانئ الإسرائيلية، وفقا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية. وأشارت إلى أن التحالف الدولي الذي أعلنته الولايات المتحدة بحجة.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4585466

فصائل فلسطينية تؤكد مقتل 8 جنود إسرائيليين جراء استهداف قوة خاصة شمال غزة

أكدت فصائل فلسطينية، مقتل 8 جنود إسرائيليين جراء استهداف قوة خاصة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، وفقا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4585451

رسائل تهديد ووعد بالانتقام.. هل يتكرر سيناريو نيرة أشرف مع شقيقتها؟

أثارت واقعة التهديد التي تعرضت لها شقيقة نيرة أشرف الطالبة بجامعة المنصورة، من قبل أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرغبته في الارتباط بها، جدلًا كبيرًا. “الدستور” يرصد في التقرير التالي القصة كاملة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4585357

"دفاع الاحتلال": سنوسع عملياتنا البرية لتشمل مناطق إضافية فى غزة

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن قوات الاحتلال ستوسع عملياتها البرية لتشمل مناطق إضافية في غزة.

وأضاف جالانت، أثناء قيامه بجولة على حدود غزة في تعليقات أوردتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل: "لقد أصبحت خان يونس عاصمة الإرهاب الجديدة. لن نتوقف عن العمل هناك حتى نصل إلى كبار مسؤولي حماس". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4585429

وزير الرياضة يهنئ منتخب الطائرة ونادي سبورتنج بلقب أفريقيا

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة منتخب مصر للناشئين لكرة الطائرة بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا، والتغلب علي ليبيا صاحب الأرض والجمهور بثلاثة أشواط نظيفة.

أشار وزير الرياضة إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية فى جميع المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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قبل اجتماع البنك المركزي.. ننشر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

يشهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري استقرارًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023، حيث يحافظ على آخر مستويات رسمية معلنة، قبل اجتماع البنك المركزي لحسم سعر الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2023، تثبيت سعر الفائدة.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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