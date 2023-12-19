رسائل تهديد ووعد بالانتقام.. هل يتكرر سيناريو نيرة أشرف مع شقيقتها؟

أثارت واقعة التهديد التي تعرضت لها شقيقة نيرة أشرف الطالبة بجامعة المنصورة، من قبل أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرغبته في الارتباط بها، جدلًا كبيرًا.

“الدستور” يرصد في التقرير التالي القصة كاملة.

بداية القصة

البداية مع بلاغ تلقاه قسم شرطة الأهرام من شقيقة نيرة أشرف، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع “فيس بوك”، لإرساله رسائل تهديد بالإيذاء على الصفحات الخاصة بها وبوالدها بعد رفضها الزواج منه، وبالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنه “عامل مقيم بدائرة القسم”، وتم ضبطه وبحوزته هاتف محمول.

المتهم ينكر الواقعة

وخلال التحقيقات، أنكر المتهم تهديد المجني عليها “شروق”، وأكد أن أحد الأشخاص انتحل شخصيته لسب وقذف المجني عليها، وأضاف أنه منذ أيام، تلقى اتصالًا من أحد الأشخاص يُهدده: «هوديك في داهية».

وتابع: “بعد كده لقيت نفس الرقم بعتلي على واتساب (سكرين شوت) بين واحد عامل أكونت بإسمي وحاطط صورتي، وبيكلم بنت اسمها شروق وعرفت إنها أخت نيرة أشرف، وبيهددها بالقتل والدبح وأنه عايز يتجوزها وحاطط رقم موبايلي في الشات”

وأضاف: “الكلام ده حصل من حوالي أسبوع تقريبا بس مش فاكر اليوم والوقت بالظبط”.

حبس المتهم

وقررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس المتهم بتهديد شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتي قٌتلت على يد المتهم محمد عادل والمٌنفذ فيه حكم الإعدام يوم 14 يونيو الماضي.

وألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بالقتل، في حالة رفضها الارتباط به أو الزواج منه، بعد تحريرها محضرًا تتهمه فيه بإرسال رسائل على هاتف والدها، تفيد بإنهاء حياتها أسوة بشقيقتها نيرة أشرف، التي قتلت على يد المتهم محمد عادل والذي حكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم عليه 14 يونيو الماضي.