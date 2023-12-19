"دفاع الاحتلال": سنوسع عملياتنا البرية لتشمل مناطق إضافية فى غزة

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن قوات الاحتلال ستوسع عملياتها البرية لتشمل مناطق إضافية في غزة.

وأضاف جالانت، أثناء قيامه بجولة على حدود غزة في تعليقات أوردتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل: "لقد أصبحت خان يونس عاصمة الإرهاب الجديدة. لن نتوقف عن العمل هناك حتى نصل إلى كبار مسؤولي حماس".

وأضاف أن العملية البرية ستتوسع لتشمل مناطق إضافية، مشيرًا إلى أنها ستصل إلى وسط قطاع غزة أو مدينة رفح الجنوبية.

على صعيد اخر، قال الاحتلال، إنه يحقق في مقتل معتقلين فلسطينيين اعتقلوا خلال عمليات عسكرية في أنحاء قطاع غزة.

وتوفي ما لا يقل عن ستة فلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو في مرافق الاعتقال التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الاسرائيلي على القطاع، حسبما أفادت صحيفة هآرتس.

قالت الصحيفة الإسرائيلية إن عدة فلسطينيين لقوا حتفهم بعد احتجازهم في قاعدة سدي تيمان قرب مدينة بئر السبع، جنوب الأراضي المحتلة، كاشفة أن مئات الفلسطينيين محتجزون منذ أسابيع في المنشأة.

الصحيفة أكدت أيضًا، أن وضع المعتقلين غير إنساني، حيث يبقون حيث "معصوبي الأعين ومقيدين الأيدي معظم اليوم".