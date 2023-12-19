الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة "حماة الوطن": استقبال الرئيس السيسي لمرشحي الرئاسة المنافسين مشهد حضاري يليق بتاريخ مصر

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

قالت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرشحين المنافسين له في انتخابات رئاسة الجمهورية بعد إعلان فوزه يكشف رغبة الرئيس وحرصه الدائم على بناء الجمهورية الجديدة على أسس ديمقراطية سليمة تتقبل وتتسع للجميع ويشارك في بناءها أبناء الوطن جميعًا، مؤكدًا أن مشهد استقباله للمرشحين المنافسين عكس صورة حضارية تليق بتاريخ مصر وحضارتها فالجميع تنافس منافسة شريفة وتقبلوا النتيجة بصدر رحب وهنأوا الفائز.

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وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، في تصريحات لها اليوم، أن الانتخابات الرئاسية  شهدت منافسة شريفة بين المرشحين الأربعة، كما أن وجود مرشحين من أحزاب سياسة في هذه الانتخابات سيمثل دفعة للأحزاب ككل، وينهي عصر مقولة الأحزاب الكرتونية فالمشاركة السياسية والمنافسة على منصب الرئيس هي أساس العمل الحزبي، كما أنه يكسب المنافسين وأحزابهم خبرة سياسية مهمة تدعمهم في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

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وأشارت نائبة حماة الوطن، إلى أن أهم مكسب للمرشحين على انتخابات رئاسة الجمهورية هو أنهم أصبحوا جزءا من صناعة القرار، وهو الأمر الذي يحرص عليه الرئيس السيسي استكمالًا للنهج الذي اتخذه بدءًا من الدعوة للحوار الوطني والاستماع لأراء القوى السياسة والاستجابة لمقترحاتهم التي يرى فيها صالح الوطن، وهو ما أكده الرئيس السيسي بدعوته لاستكمال واستمرار الحوار الوطني برعايته وإشرافه الشخصي، كأبرز قراراته عقب إعلان فوزه بولاية رئاسية ثالثة.

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وأضافت، أن فوز الرئيس السيسي بأغلبية كاسحة في انتخابات تنافسية شارك فيها رؤساء 3 أحزاب "الشعب الجمهوري والوفد والمصري الديمقراطي" جاء نتيجة للتأييد الشعبي للرئيس ودعم سياساته التي انتهجها في سنوات حكمه السابقة ونتيجة للإنجازات الضخمة التي حققها على أرض الواقع.

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