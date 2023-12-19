الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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سياسي

نائب رئيس حزب المؤتمر: استقبال السيسى مرشحى الرئاسة يعزز المشاركة السياسية

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي مرشحي الرئاسة 2024 في أول نشاط له بعد إعلان النتيجة وهو مقابلة منافسيه "وجميعهم رؤساء أحزاب"، دليل على استمرار حالة الانفتاح والزخم السياسي المصاحب للعملية الانتخابية، وإشارة إيجابية تعكس رغبة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز الديمقراطية وتوفير بيئة سياسية مفتوحة وشفافة، من خلال تقديم الفرصة للمنافسين للتعبير عن رؤيتهم وأفكارهم والمناقشة المشتركة في مساعي تحسين البلاد، وهو ما يعزز المشاركة السياسية ويقوي المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

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استقبال السيسي المنافسين يعكس أيضًا احترامه حقوق المواطنين

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن استقبال السيسي المنافسين يعكس أيضًا احترامه لحقوق المواطنين وحرية التعبير عن آرائهم، ما يعزز الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف كمؤشر على الاستقرار السياسي في البلاد، وتوفير فرص متساوية للجميع، الأمر الذي يدل على قوة ونضج النظام السياسي المصري وإظهار صورة إيجابية للمجتمع الدولي بشأن الانتخابات والعملية الديمقراطية في مصر.

وأوضح اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر: "حازم عمر وفريد زهران وعبدالسند يمامة يعبرون عن تيارات سياسية مختلفة، ولقاء الرئيس السيسي معهم حقق مكاسب كبيرة أهمها أنهم أصبحوا جزءًا من عملية صناعة القرار، ويؤكد استمرار الحوار السياسي في المستقبل، وأن المجال العام سيظل مفتوحًا أمام الجميع داعيًا الأحزاب السياسية إلى انتهاز تلك الحالة، التي تشهدها الحياة السياسية في مصر، لتقوم بدورها المنوط بها، وعرض برامجها على المواطنين".

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