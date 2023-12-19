آخرهم مارك زوكربيرج.. مشاهير صنعوا مخابئ خوفًا من الحروب والأوبئة

في ظل الأزمات العالمية المتتالية، من جائحة كورونا إلى الصراعات السياسية والعسكرية، يبدو أن بعض المشاهير لا يريدون المخاطرة بحياتهم أو مستقبلهم. لذلك، قاموا ببناء مخابئ سرية تحت الأرض، مجهزة بكل وسائل الراحة والأمان، لحماية أنفسهم وعائلاتهم في حال اندلعت حرب عالمية ثالثة أو حدثت نهاية العالم.



أحدث هؤلاء المشاهير هو مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، الذي كشفت تقارير إعلامية أنه يبني مخبأ سريًا في مزرعته في هاواي، خوفا من اندلاع حرب نووية أو هجوم إلكتروني أو طبيعي، وقال زوكربيرج في مقابلة سابقة إنه يعتقد أن العالم يواجه تهديدات كبيرة، وأنه يريد أن يكون مستعدا لأي سيناريو محتمل.

زوكربيرج يبني مجمعًا سريًا في هاواي

يخطط مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، لبناء مجمع ضخم في جزيرة هاواي النائية، يشمل مخبأ تحت الأرض يمكنه الصمود في حالة نهاية العالم. وقد أثار المشروع الغامض تساؤلات وشكوك بين السكان المحليين والمراقبين، الذين يشبهون مستوى السرية والتأمين المرتبطين به بالمنشآت العسكرية.

وفقًا لتحقيق نشرته مجلة وايرد، يقع المجمع على مساحة تقريبية 1400 فدان، على امتداد الطريق السريع الممتد على طول الجانب الشمالي الشرقي من الجزيرة، ويحجبه جدار ارتفاعه 6 أقدام عن الطريق المجاور. ويقوم حراس الأمن بدوريات مستمرة على الشواطئ المحيطة، ولا يُسمح لأي شخص يعمل في المشروع بالتحدث عنه أو نشر أي صور أو معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المجلة، إن زوكربيرج اشترى الأرض خلال سلسلة من الصفقات بدأت في أغسطس 2014، واستخدم المناورات القانونية والاتصالات السياسية لتجاوز العقبات والمعارضة من الجمهور المحلي.

وأضافت أن المجمع، المعروف باسم "Koolau Ranch"، سيشمل مأوى تحت الأرض مساحته 5000 قدم مربع، مجهز بإمدادات الطاقة والغذاء الخاصة به. وتقدر تكلفة المشروع بأكثر من 270 مليون دولار.

وقد أثار المشروع جدلًا وانتقادات من بعض النشطاء والمحامين، الذين يزعمون أن زوكربيرج يستغل الأرض والثقافة الهاوايية، ويهدد البيئة والتنوع الحيوي. وقد رفعوا دعاوى قضائية ضد زوكربيرج لمنعه من الاستيلاء على حقوق الأرض القديمة، والتي تنتمي إلى السكان الأصليين والمزارعين.

وقد دافع زوكربيرج عن مشروعه، قائلًا إنه يحترم الأرض والمجتمع، وأنه يخطط لاستخدام المجمع كمنزل عائلي ومزرعة عضوية. وقال إنه يسعى للحفاظ على الجمال الطبيعي والتاريخي للجزيرة، وأنه يدعم الأعمال الخيرية والتعليمية في المنطقة.

ومع ذلك، فإن الغموض الذي يحيط بالمشروع لا يزال قائمًا، ولا يعرف الكثيرون ما يقوم به زوكربيرج بالضبط خلف الجدران العالية. ويتساءل البعض عن دوافعه وأهدافه، وعن ما إذا كان يستعد لمواجهة أي كارثة محتملة، أو يخلق عالمه الخاص، أو يحقق رؤيته للميتافيرس.

بيل غيتس يختبئ تحت الأرض

مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، لديه مخبأ سري تحت منزله في واشنطن، وفقًا لموقع City Signal، يمكن للمخبأ استيعاب 200 شخص لمدة عام واحد، ويحتوي على غرف نوم وحمامات ومطبخ وغرفة معيشة ومكتبة ومختبر ومركز طبي. يقال إن غيتس يخشى من تفشي وباء عالمي أو هجوم إرهابي أو انهيار اقتصادي، ولذلك يحرص على تجهيز مخبأه بكل ما يحتاجه للبقاء على قيد الحياة.

كيم كارداشيان وكاني ويست يحولان منزلهما إلى قلعة

نجما تلفزيون الواقع والموسيقى، كيم كارداشيان وكاني ويست، يمتلكان مخبأ سري في منزلهما في كاليفورنيا، يحتوي المخبأ على غرفة نوم وحمام ومطبخ ومولد كهرباء، ويمكنه حمايتهما من الزلازل والحرائق والهجمات الكيميائية.

كما يحتوي المنزل على غرفة آمنة مخفية ويراقبه كاميرات مراقبة وحراس أمن، يقال إن كارداشيان وويست يخشيان من خطر السرقة أو الاختطاف أو التهديدات على حياتهما.

توم كروز يعيش في مزرعة محمية

الممثل الشهير، توم كروز، لديه مخبأ سري في مزرعته في كولورادو، وفقًا لموقع Failed State Update، يمكن للمخبأ حمايته من الهجمات النووية والكيميائية والبيولوجية، ويحتوي على نظام تنقية الهواء والماء والدمج الحراري. كما يحتوي المخبأ على مخزونات طعام وأسلحة ومعدات طبية. وأشار التقرير إن كروز يتبع عقيدة السيانتولوجيا، والتي تتنبأ بنهاية العالم بسبب غزو فضائي.

أوبرا وينفري تمتلك جزيرة في هاواي

المضيفة التلفزيونية والمنتجة، أوبرا وينفري، تمتلك مخبأ سري في منزلها في جزيرة ماوي في هاواي، وفقًا لمجلة ELLE، يحتوي المخبأ على مخزون كبير من الطعام والماء والأدوية، ويمكنها الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء.

كما تمتلك وينفري مزرعة عضوية تزرع فيها الخضروات والفواكه والأعشاب.

إيلون ماسك يخطط للهروب إلى الفضاء

رائد الأعمال والمهندس، إيلون ماسك، لديه مخبأ سري في جزيرة خاصة به في المحيط الهادئ، وفقًا لموقع City Signal، ويمكنه الوصول إليه بواسطة طائرة خاصة أو صاروخ، ويحتوي على مركز بحثي وتطويري لشركته "سبيس إكس".

وحسب التقرير، فإن ماسك يطمح إلى استكشاف الفضاء وإنشاء مستعمرات على المريخ، وأنه يعتقد أن البشرية ستواجه خطر الانقراض بسبب التغير المناخي أو الذكاء الاصطناعي.