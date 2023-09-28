بصوت سنوب دوج وكيندال جينر.. "ميتا" تطرح روبوتات ذكاء اصطناعي ترفيهية

أعلنت شركة ميتا المالكة لـ"واتساب وفيسبوك وانستجرام"، إطلاق روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي يجسدها المشاهير، بما في ذلك سنوب دوج وكيندال جينر ونعومي أوساكا.

وأعلن مارك زوكربيرج، عن ذلك في مؤتمر Connect السنوي للشركة، متحدثًا عن منتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة في الشركة الأم "فيسبوك".

مميزات روبوتات الدردشة

ووفقًا لتصريحات وزكربيرج، ستتميز روبوتات الدردشة باهتمامات فريدة وتسمح للمستخدمين بتلقي نصائح شخصية؛ بهدف أن تكون أكثر تفاعلية ومتعة في الاستخدام، حيث ستطلق Meta أكثر من 28 من أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه في مرحلة تجريبية، وبعضها يلعبه المشاهير.

ووفقا لتقرير منشور على صحيفة "الجارديان"، سيكون سنوب دوج، الذي سيساعد المستخدمين على ممارسة ألعاب المغامرات، وسيكون لاعب كرة السلة السابق دواين واديد، هو الذكاء الاصطناعي المسمى "Victor" المصمم لمساعدة المستخدمين على ممارسة التمارين الرياضية، وستكون أوساكا مهووسة بالأنمي "Tamika"، وستلعب جينر دور "بيلي"، وهي "الأخت الكبرى"، ويُشار إليها باسم "رفيق الركوب أو الموت".

مهارات الذكاء الاصطناعي: الطهي وصياغة الخطب

وجرى تدريب الروبوتات الأخرى للإجابة على الاستفسارات حول موضوعات مثل كتابة الخطب والطهي - على سبيل المثال، سيساعد الشيف المساعد "ماكس" المستخدمين على التوصل إلى وصفات.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير، أن اختبارات ميتا المبكرة مع الروبوت واجهت مشاكل. وجدت إحدى الوثائق التي اطلعت عليها "وول ستريت جورنال"، أن أحد الموظفين وجد أن برنامج الدردشة الآلي وقح ولم يفهم شخصيته.

ولكن زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، لم يهتم بهذه الانتقادات، وقال:"لا يقتصر الأمر على الرد على الاستفسارات فحسب، بل يتعلق بالترفيه".

وأضاف أنه قد تكون هناك بعض القيود نظرًا لأن روبوتات الدردشة لا يمكنها الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي في الوقت الحالي. وأضاف أنه سيتم إضافة ذلك في الأشهر المقبلة.

يقال إن هذه الخطوة هي محاولة Meta لجذب الجماهير الأصغر سنًا والسماح لهم بالاتصال والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي.

خلال الإعلان، قال زوكربيرج إن معظم الناس لم يتمكنوا من تجربة الذكاء الاصطناعي، وتسعى Meta إلى معالجة ذلك من خلال إدخالها في التطبيقات التي يستخدمها مليارات الأشخاص.

ميتا تقتحم عالم الذكاء الاصطناعي

فيما أعلنت Meta أيضًا عن إطلاق "Meta AI"، تم إطلاقها بالشراكة مع Microsoft وBing Search، وهو مساعد أساسي يمكن للمستخدمين التحدث إليه كشخص.

وتشمل المنتجات المستقبلية الأخرى استوديو الذكاء الاصطناعي للأشخاص والمطورين لبناء الذكاء الاصطناعي الخاص بهم، والذي يستهدف الشركات والمبدعين، و"Emu" (Expressive Media Universe) - وهو مولد صور حيث يمكن للمستخدمين إنشاء صور في غضون ثوانٍ عبر تطبيقات Meta بما في ذلك انستغرام وواتساب وفيسبوك.