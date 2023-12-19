مران الأهلى..الفريق يستعد لمباراة "البرونزية" وكوكا يخضع لجلسات استشفائية

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي مرانه الذي أقيم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة؛ استعدادًا للمواجهة القادمة لتحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

بدأ المران بمحاضرة نظرية من جانب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، حرص خلالها على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المباراة القادمة، وطالبهم بطي صفحة مواجهة فلومينينسي البرازيلي والتفكير فقط في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية، ثم أجرى اللاعبون مرانًا استشفائيًّا للمجموعة التي شاركت بشكل أساسي في لقاء الأهلي وفلومينينسي، كما قام اللاعبون بتدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندريس إندويا، مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس الأهلي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق يعاني من الإجهاد، مضيفًا أن كوكا يخضع لجلسات استشفائية للتخلص من الإجهاد.

ويواجه الأهلي الجمعة المقبل الفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي وأوراوا الياباني على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكلف كولر وفدًا من الجهاز الفني للفريق بحضور مواجهة مانشستر سيتي ضد أوروا الياباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكلف كولر مساعديه سامي قمصان وكارلوس برينجر ومعهما ياسين الميكاري محلل الأداء، بحضور المباراة من ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويقوم مارسيل كولر وباقي أفراد الجهاز الفني ولاعبو الفريق بمشاهدة المباراة بصالة الاجتماعات بفندق الإقامة، حيث سيواجه الأهلي الخاسر من الفريقين في المباراة القادمة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية.