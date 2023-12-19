الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

أرسل نادي الأهلي خطابًا اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم.

وشرح الأهلي في خطابه الأسباب الموضوعية التي كانت وراء الاعتذار، وجاء في مقدمتها تلاحم البطولات والمباريات، حيث بدأ الفريق مشواره هذا الموسم بالمشاركة في كأس السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم، الذي شهد لقاءات متلاحقة كل ٧٢ ساعة داخل وخارج البلاد، تلته بطولة الدوري المحلي، بالتزامن مع المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ثم التوجه إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل القارة الإفريقية في كأس العالم للأندية التي تجري فاعلياتها الآن، وعقب الانتهاء منها يوم الجمعة المقبل يتوجه الفريق مباشرة إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري بنظامها الجديد لأول مرة.

كل هذا التلاحم أصاب غالبية اللاعبين بالإجهاد البدني والذهني، فضلًا عن الإصابات التي ضربت العديد من العناصر. ومع كل هذا فقد سعى النادي للاستعانة ببعض لاعبي فريق الشباب للمشاركة في كأس الرابطة، لكن حتى هذا الأمر تعذر بسبب ارتباطهم بالمشاركة في المسابقات العمرية المختلفة وإصابة العديد منهم خلال الفترة الماضية.

كل ما سبق الإشارة إليه كان وراء قرار النادي بالاعتذار عن عدم المشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة في الموسم الحالي.