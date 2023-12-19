مياه الإسكندرية تستقبل لجنة التفتيش الخاصة بالأزمات والكوارث

استقبل المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وفد لجنة التفتيش المشكلة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستعداد الكامل لمواجهة الأزمات والكوارث من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات الخاصة بالسيطرة على الأزمات والكوارث حال حدوثها، وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وقد تفقد رئيس مياه الإسكندرية ووفد لجنة التفتيش، المعدات والمركبات المشاركة في الإصطفاف المقام بمحطة مياه شرقى، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها وتشغيلها، مع عمل التجارب العملية للتشغيل، كما اطمئنوا على تدريب كافة العاملين بمختلف القطاعات على استخدام تلك المعدات بكفاءة عالية وإستعدادها لتنفيذ كافة المهام المطلوبة منها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

وعقب ذلك تم المرور داخل المحطة لتفقد حال العمل بها والتحدث مع العمال للاطمئنان على خط سير العمل، ثم التوجه بعد ذلك لمحطة مياه المنشية ( 1 ) والمرور داخل العنابر بالمحطة.

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