رئيس مياه الإسكندرية: تدريب الخريجين يؤهل الكوادر الشابة لسوق العمل الخارجي

شاركت شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة فى ملتقى سوق العمل الهندسي والتى تقيمه نقابة المهندسين بالإسكندرية للعام الثانى على التوالى بنادي المهندسين.

وأكد المهندس أحمد جابر، أن شركة مياه الإسكندرية ترحب دائمًا بتدريب الخريجين الجدد والكوادر الشابة لدعم الخبرة النظرية بالخبرة العملية حتى يكونوا مؤهلين لسوق العمل الخارجى، كما وجه الشكر للمهندسين القائمين على العمل وأعضاء النقابة على المجهودات العظيمة التى المبذولة فى سبيل تدريب وتوظيف الخريجين الجدد.

وأكد الدكتور هشام سعودي، أن ملتقى سوق العمل الثاني شهد إقبالًا واضحًا من المهندسين منذ الساعات الأولى لافتتاحه، وقامت كل شركة بتقديم السيرة الذاتية لها، بالإضافة إلى تواجد عدد من شركات التدريب التي تمنح فرص تدريبية مختلفة لتأهيل المهندسين لسوق العمل، كما شكر مجلس نقابة المهندسين على تعاونهم الدائم فى خدمة المهندسين.

وقال الدكتور محمد صلاح، رئيس لجنة التوظيف أنه يأمل في أن يُكلل المجهود المبذول في الملتقى بالنجاح بعد أن يستفيد المهندسين المشاركين بفرص العمل والتدريب التي توفرها الشركات المشاركة بالملتقى.

الجدير بالذكر أن الملتقى يضم أكثر من 60 شركة في كل المجالات، بينها شركات للتدريب لتوفير أكثر من 300 فرصة عمل للمهندسين، خاصة حديثي التخرج.