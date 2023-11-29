"مياه الإسكندرية" تحصد المراكز الأولى بمسابقة التميز الحكومي

حصدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المراكز الأولى بمسابقة التميز الحكومي على مستوى الجمهورية، في مجال خدمة العملاء، والخط الساخن على 6 مراكز من إجمالي 10 مراكز تم تأهيلها لمرحلة التقييم الميداني، حيث حصلت شركة مياه الإسكندرية على المركز الأول والثالث في مجال خدمة العملاء متمثلة في مركز خدمة عملاء المندرة ومركز خدمة عملاء النوبارية على التوالي، كما حصلت على المركز الأول في الخط الساخن 125 وذلك على مستوى الشركات التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يرافقه المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندريه والعضو المنتدب، ورؤساء مجالس الإدارة بالشركات التابعة، وبحضور كلًا من: السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد ابراهيم الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسهى سعيد المدير التنفيذي للجائزة، بتوزيع الجوائز على الفرق المشاركة بالمسابقة خلال فعاليات الاحتفال بالفائزين.

وقد تسلم الجائزة المهندس أحمد جابر رئيس الشركة، والذى أكد في كلمته حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على الاستمرارية بنفس مستوى الخدمة المقدم، وهو ما يعد تحديًا جديدًا ليس فقط للحفاظ على مستوى الريادة بل للسعي في الإرتقاء للمعايير القياسية والعالمية في مستوى الخدمات المقدمة في المجالات العديدة بالشركة.

وأعرب المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن مدى سعادته وشكره لكافة القائمين على هذا العمل المتميز متمنيًا لشركتنا المزيد من التقدم والازدهار.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم إطلاق جائزة التميز الحكومي على المستوى الفردي والمؤسسي دعمًا لنشر ثقافة التميز، ومعايير الجودة في تقديم الخدمات، وذلك من خلال مسيرة تنموية طموحة لوطن متقدم يستند على جهاز إداري فعّال ذات كفاءة عالية يطبِق مفاهيم الحوكمة ويساهم بدوره في تحقيق التنمية.