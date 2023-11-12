لجنة "التنمية المحلية" في زيارة لشركة مياه الإسكندرية

استقبلت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وفدًا من وزارة التنمية المحلية، لتفقد غرفة مركز السيطرة والتحكم الخاصة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية وغرفة العمليات الرئيسية.

ترأس الوفد المهندس هاني عبد الوهاب مدير عام المتابعة بوزارة التنمية المحلية، يرافقه العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووليد مرسي مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمحافظة الإسكندرية، وأحمد العربي بقطاع التفتيش، والمهندس محمد أشرف بالإدارة المركزية للأزمات والكوارث.

تضمنت الزيارة متابعة سير العمل داخل الغرفة وكيفية التعامل مع البلاغات الواردة، وقد نالت غرفة ومركز السيطرة الثناء والشكر من قِبل اللجنة علي النظام المعمول به داخل الغرفة والكفاءة التي يتمتع بها العاملين بالشركة.

وعبّر العميد عمرو الشيخ عن تقديره للجهود التي تبذلها شركة مياه الإسكندرية للتصدى للأزمات والمخاطر، كما دعا إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الشركات التابعة والشركة القابضة والجهات المعنية لضمان استمرارية الخدمة بأفضل شكل ممكن.

المركز مزود بأحدث الأجهزة والبرامج

جدير بالذكر أن مركز السيطرة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية هو أول مركز تم إنشاؤه على مستوى الشركات التابعة، حيث تم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات وشاشات العرض وأجهزة اللاسلكى، وجاري العمل على ربطها بالشبكة الوطنية للأزمات والكوارث.

تحتوى الغرفة على 6 خطوط رئيسية للمتابعة وتلقي البلاغات، كما تحتوي على عدد من البرامج الخاصة بالشركة مثل نظام الإسكادا الخاصة بمتابعة المحطات والمعامل.