الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لجنة "التنمية المحلية" في زيارة لشركة مياه الإسكندرية

مركز السيطرة والتحكم
مركز السيطرة والتحكم بمياه الشرب بالإسكندرية

استقبلت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وفدًا من وزارة التنمية المحلية، لتفقد غرفة مركز السيطرة والتحكم الخاصة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية وغرفة العمليات الرئيسية.

ترأس الوفد المهندس هاني عبد الوهاب مدير عام المتابعة بوزارة التنمية المحلية، يرافقه العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووليد مرسي مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمحافظة الإسكندرية، وأحمد العربي بقطاع التفتيش، والمهندس محمد أشرف بالإدارة المركزية للأزمات والكوارث.

تضمنت الزيارة متابعة سير العمل داخل الغرفة وكيفية التعامل مع البلاغات الواردة، وقد نالت غرفة ومركز السيطرة الثناء والشكر من قِبل اللجنة علي النظام المعمول به داخل الغرفة والكفاءة التي يتمتع بها العاملين بالشركة.

وعبّر العميد عمرو الشيخ عن تقديره للجهود التي تبذلها شركة مياه الإسكندرية للتصدى للأزمات والمخاطر، كما دعا إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الشركات التابعة والشركة القابضة والجهات المعنية لضمان استمرارية الخدمة بأفضل شكل ممكن.

المركز مزود بأحدث الأجهزة والبرامج 

جدير بالذكر أن مركز السيطرة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية هو أول مركز تم إنشاؤه  على مستوى الشركات التابعة، حيث تم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات وشاشات العرض وأجهزة اللاسلكى، وجاري العمل على ربطها بالشبكة الوطنية للأزمات والكوارث.

تحتوى الغرفة على 6 خطوط رئيسية للمتابعة وتلقي البلاغات، كما تحتوي على عدد من البرامج الخاصة بالشركة مثل نظام الإسكادا الخاصة بمتابعة المحطات والمعامل.

مياه الشرب بالاسكندرية مركز السيطرة والتحكم الشركة القابضة غرفه العمليات الرئيسية الوطنية للأزمات والكوارث

مواد متعلقة

إزالة التعديات على شبكة مياه الشرب والوصلات الخلسة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

أعراض الأمراض القلبية الوعائية.. وطرق الوقاية منها

نظام "التايم شير".. حيلة جديدة للنصب على المصريين باسم العمرة

السيدة انتصار السيسى تتلقى اتصالًا من أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركى

صن داونز بطلًا للنسخة الأولى من الدورى الإفريقى بالفوز على الوداد

بريق الذهب.. خطة شيطانية من سيدة لسرقة محل جواهرجي بكرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب