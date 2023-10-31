الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مياه الإسكندرية يزور مركز خدمة العملاء ومحطة السيوف

جولة رئيس شركة مياه
جولة رئيس شركة مياه الإسكندرية

زار المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية محطة مياه السيوف، حيث مرر على العنابر والورش والمخازن ومروقات ومرشحات المحطة، كما مر على معمل المحطة للاطمئنان على سير عملية التحاليل الكيميائية الدورية الخاصة بجودة المياه، كما تابع خلال الزيارة أعمال الصيانة والإحلال والتجديد ومتابعة أعمال المحطة بالكامل.

وأشار بيان صادر عن شركة مياه الشرب بالإسكندرية اليوم، أنه عقب زيارة المحطة توجه رئيس الشركة إلى مركز خدمة عملاء السيوف ومر على الإدارات لمتابعة أعمال التحصيل والمديونيات الخارجية والمتأخرات وقد طلب بعمل حصر للعدادات المتوقفة والتالفة التابعة للفرع وتغييرها بعدادات مسبقة الدفع، وذلك حرصًا على محاسبة المواطنين على استهلاكات فعلية وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

 وأوصى “جابر” بحل جميع المشاكل المتعلقة بالقراءات، كما قام بمتابعة أعمال التحصيل والمديونيات الخارجية والمتأخرات، واستمع إلى شكاوى المواطنين بمركز خدمة العملاء وأمر بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن.

جولات ميدانية لمراكز خدمة العملاء بالمحافظة 

وأجرى رئيس شركة مياه الإسكندرية الاسبوع الماضي جولة ميدانية شملت كل من  مركز خدمة عملاء الورديان، وفرعى العجمى والساحل، وفرع ومركز خدمة عملاء "6" أكتوبر.

كما قام بالمرور على هندسات القبارى و"6" أكتوبر، وروافع كل من المكس والدخيلة وأبو يوسف و"6" أكتوبر والكيلو "26" وبرج العرب الساحلى، وتفقد نقطة التمركز الموجودة بالرافع، وبرج العرب القديم ورافع مدينة برج العرب، وتابع خلالها عمليات الضغوط والصيانة والإحلال والتجديد وخط سير العمل بها، بالإضافة لمتابعة أعمال مد 12 كيلومتر مواسير 12 بوصة بطريق حسن علام، ثم متابعة أعمال ترحيل خط 1000 مللى بمشروع دلتا مصر، وأخيرا المرور على أعمال ترحيل خط 1000مللى على مصرف الغربانيات لتوسعة الطريق.

شركة مياه الإسكندرية محطة مياه السيوف مركز خدمة عملاء السيوف أعمال التحصيل جولة ميدانية

مواد متعلقة

رئيس مياه الإسكندرية يزور المدرسة الثانوية الفنية ويسلم الطلاب التابلت

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

مخطط إسرائيلى يضع "وجهات بديلة" لتهجير الفلسطينيين بعد فشل "سيناريو مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا