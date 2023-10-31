رئيس مياه الإسكندرية يزور مركز خدمة العملاء ومحطة السيوف

زار المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية محطة مياه السيوف، حيث مرر على العنابر والورش والمخازن ومروقات ومرشحات المحطة، كما مر على معمل المحطة للاطمئنان على سير عملية التحاليل الكيميائية الدورية الخاصة بجودة المياه، كما تابع خلال الزيارة أعمال الصيانة والإحلال والتجديد ومتابعة أعمال المحطة بالكامل.

وأشار بيان صادر عن شركة مياه الشرب بالإسكندرية اليوم، أنه عقب زيارة المحطة توجه رئيس الشركة إلى مركز خدمة عملاء السيوف ومر على الإدارات لمتابعة أعمال التحصيل والمديونيات الخارجية والمتأخرات وقد طلب بعمل حصر للعدادات المتوقفة والتالفة التابعة للفرع وتغييرها بعدادات مسبقة الدفع، وذلك حرصًا على محاسبة المواطنين على استهلاكات فعلية وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

وأوصى “جابر” بحل جميع المشاكل المتعلقة بالقراءات، كما قام بمتابعة أعمال التحصيل والمديونيات الخارجية والمتأخرات، واستمع إلى شكاوى المواطنين بمركز خدمة العملاء وأمر بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن.

جولات ميدانية لمراكز خدمة العملاء بالمحافظة

وأجرى رئيس شركة مياه الإسكندرية الاسبوع الماضي جولة ميدانية شملت كل من مركز خدمة عملاء الورديان، وفرعى العجمى والساحل، وفرع ومركز خدمة عملاء "6" أكتوبر.

كما قام بالمرور على هندسات القبارى و"6" أكتوبر، وروافع كل من المكس والدخيلة وأبو يوسف و"6" أكتوبر والكيلو "26" وبرج العرب الساحلى، وتفقد نقطة التمركز الموجودة بالرافع، وبرج العرب القديم ورافع مدينة برج العرب، وتابع خلالها عمليات الضغوط والصيانة والإحلال والتجديد وخط سير العمل بها، بالإضافة لمتابعة أعمال مد 12 كيلومتر مواسير 12 بوصة بطريق حسن علام، ثم متابعة أعمال ترحيل خط 1000 مللى بمشروع دلتا مصر، وأخيرا المرور على أعمال ترحيل خط 1000مللى على مصرف الغربانيات لتوسعة الطريق.