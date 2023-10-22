الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة التعديات على شبكة مياه الشرب والوصلات الخلسة بالإسكندرية

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية

شنت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مياه الشرب بالإسكندرية لليوم الثاني على التوالي عدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

وخلال الحملات تم قطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن الأنشطة التجارية والعقارات المخالفة، وقد تم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية  والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كل التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم  وتحصيل مستحقات الشركة.

جولة لرئيس شركة المياه لقطاعات غرب الإسكندرية

وفي سياق آخر، أجرى المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية جولة ميدانية شملت كلا من  مركز خدمة عملاء الورديان، وفرعى العجمى والساحل، وفرع ومركز خدمة عملاء "6" أكتوبر، وكان مرافقا له الدكتور أمير حجاب رئيس القطاع التجاري ومديرى الفروع وخدمة العملاء.

وكلف "جابر" بعمل حصر للعدادات المتوقفة والتالفة التابعة لكل فرع وتغييرها بعدادات مسبقة الدفع، وذلك حرصا على محاسبة المواطنين على استهلاكات فعلية وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، وحل جميع المشاكل المتعلقة بالقراءات، كما قام بمتابعة أعمال التحصيل والمديونيات الخارجية والمتأخرات، وتقليل نسبة الفاقد بالفرع، كما أمر بالحد من المياه الخلسة، وتقنين أوضاعها وعمل تعاقدات جديدة لها، واستمع إلى شكاوى المواطنين بمراكز خدمة العملاء وأمر بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن.

كما قام رئيس شركة المياه يرافقه المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع غرب والساحل ومديرى ومسئولى القطاع بالمرور على هندسات القبارى و"6" أكتوبر، وروافع كل من المكس والدخيلة وأبو يوسف و"6" أكتوبر والكيلو "26" وبرج العرب الساحلى، وتفقد نقطة التمركز الموجودة بالرافع، وبرج العرب القديم ورافع مدينة برج العرب، وتابع خلالها عمليات الضغوط والصيانة والإحلال والتجديد وخط سير العمل بها.

وفى نهاية الجولة، تابع أعمال مد 12 كيلومتر مواسير 12 بوصة بطريق حسن علام، ثم متابعة أعمال ترحيل خط 1000 مللى بمشروع دلتا مصر، وأخيرا المرور على أعمال ترحيل خط 1000مللى على مصرف الغربانيات لتوسعة الطريق.

رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية
رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية
رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية
رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية
مياه الشرب بالاسكندرية محافظة الاسكندرية شكاوى المواطنين جولة ميدانية خدمة العملاء

مواد متعلقة

وزير الإسكان يتابع موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

استمرار تدفق المساعدات.. التحالف الوطنى والهلال الأحمر يستعدان لإدخال قافلة جديدة لغزة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

عودة التيار الكهربائى والمياه تدريجيًا فى بورسعيد

ترسانة أسلحة "حماس" تثير ذعر واشنطن وأجهزة الاحتلال العسكرية

نيويورك تايمز تفجر مفاجأة: كارثة إسرائيلية على الطريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات

أكثر من 50 شهيدًا فى اليوم الـ16 للعدوان الإسرائيلى على غزة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم