إزالة التعديات على شبكة مياه الشرب والوصلات الخلسة بالإسكندرية

شنت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مياه الشرب بالإسكندرية لليوم الثاني على التوالي عدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

وخلال الحملات تم قطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن الأنشطة التجارية والعقارات المخالفة، وقد تم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كل التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.

جولة لرئيس شركة المياه لقطاعات غرب الإسكندرية

وفي سياق آخر، أجرى المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية جولة ميدانية شملت كلا من مركز خدمة عملاء الورديان، وفرعى العجمى والساحل، وفرع ومركز خدمة عملاء "6" أكتوبر، وكان مرافقا له الدكتور أمير حجاب رئيس القطاع التجاري ومديرى الفروع وخدمة العملاء.

وكلف "جابر" بعمل حصر للعدادات المتوقفة والتالفة التابعة لكل فرع وتغييرها بعدادات مسبقة الدفع، وذلك حرصا على محاسبة المواطنين على استهلاكات فعلية وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، وحل جميع المشاكل المتعلقة بالقراءات، كما قام بمتابعة أعمال التحصيل والمديونيات الخارجية والمتأخرات، وتقليل نسبة الفاقد بالفرع، كما أمر بالحد من المياه الخلسة، وتقنين أوضاعها وعمل تعاقدات جديدة لها، واستمع إلى شكاوى المواطنين بمراكز خدمة العملاء وأمر بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن.

كما قام رئيس شركة المياه يرافقه المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع غرب والساحل ومديرى ومسئولى القطاع بالمرور على هندسات القبارى و"6" أكتوبر، وروافع كل من المكس والدخيلة وأبو يوسف و"6" أكتوبر والكيلو "26" وبرج العرب الساحلى، وتفقد نقطة التمركز الموجودة بالرافع، وبرج العرب القديم ورافع مدينة برج العرب، وتابع خلالها عمليات الضغوط والصيانة والإحلال والتجديد وخط سير العمل بها.

وفى نهاية الجولة، تابع أعمال مد 12 كيلومتر مواسير 12 بوصة بطريق حسن علام، ثم متابعة أعمال ترحيل خط 1000 مللى بمشروع دلتا مصر، وأخيرا المرور على أعمال ترحيل خط 1000مللى على مصرف الغربانيات لتوسعة الطريق.

رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية