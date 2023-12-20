الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 20-12-2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يبحث الآلاف من المصريين عبر محرك البحث مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 20-12-2023 في محافظات مصر، حيث يحرص المسلمون على آداء الصلاة في موعدها والمواظبة عليها، فهي الركن الثاني في الإسلام وهي عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 20-12-2023 في محافظات مصر 

وفي إطار حرص "الدستور" على تقديم كافة الخدمات للقراء، نقدم في السطور الآتية مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 20-12-2023 في محافظات مصر، وفق ما أصدرته الهيئة المصرية للمساحة. 

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة الأربعاء 20-12-2023

موعد صلاة الفجر 5:13  صباحًا.

موعد صلاة الظهر 11:52 مساءً.

موعد صلاة العصر 40: 2 مساء.

 موعد صلاة المغرب 4:58 مساءً.

موعد صلاة العشاء  6:22 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية  الأربعاء 20-12-2023

صلاة الفجر 5:20 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 11:57 مساءً.

موعد صلاة العصر 2:43 مساءً.

موعد صلاة المغرب 5:01 مساء.

صلاة العشاء 6:25 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة الأربعاء 20-12-2023

موعد صلاة الفجْر ٥:١٤ ص.

موعد الشروق ٦:٤٨ ص.

موعد صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص.

موعد صلاة العَصر ٢:٤١ م.

صلاة المَغرب ٤:٥٩ م.

صلاة العِشاء ٦:٢٣ م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية الأربعاء 20-12-2023

صلاة الفجر 5:09 صباحًا.

صلاة الظهر 11:48 مساءً.

صلاة العصر 2:35 مساءً.

صلاة المغرب 4:53 مساءً.

صلاة العشاء 6:17  مساءً.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:57 صباحًا.

وقت صلاة الظهر 11:39 مساءً.

موعد صلاة  العصر 2:32 مساءً.

وقت صلاة المغرب 4:51 مساءً.

موعد صلاة العشاء 6:12 مساءً.

مواقيت الصلاة فى أسوان 

صلاة الفجر 4:58  صباحًا.

صلاة الظهر 11:45 مساءً.

صلاة العصر 45: 2 مساءً.

صلاة المغرب 5:05 مساءً.

صلاة العشاء 6:24 مساءً.

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

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الأنبا نيقولا أنطونيو يطلق نشرة تعريفية عن "الصلاة في الكنيسة"

مواقيت الصلاة فى المنصورة اليوم الأربعاء

صلاة الفجر 5:13 صباحًا.

صلاة الظهر 11:51 مساءً.

صلاة العصر 2:37 مساءً.

صلاة المغرب 4:55 مساءً.

صلاة العشاء 6:20 مساءً.

فضل الصلاة في موعدها 

وقد شدد الرسول الكريم على أداء الصلاة في موعدها وعدم العجلة في أدائها، لذا من الواجب على كل مسلم أن يعتني بها وأن يحافظ عليها، ولما سئل  الرسول ﷺ أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها فأفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة على وقتها، كونه يؤديها في الوقت كما أوجب الله هذا أفضل الأعمال بعد الشهادتين أن تؤدي الصلاة في وقتها، قلت: يا رسول الله ثم أي؟ قال: بر الوالدين قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.

أقرأ أيضًا: مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 في محافظات مصر

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

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