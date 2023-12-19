ضبط مواطن وبحوزته 250 طن بصل بقصد الاحتكار فى دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن ضبط 250 طن بصل تم تخزينها بغرض الاحتكار والمضاربة بالأسعار في فارسكور.

ووجّهت محافظ دمياط بسرعة فحص الشكوى الواردة بشأن قيام أحد المواطنين بتخزين كميات كبيرة من البصل بأرض زراعية على مساحة 4 أفدنة بناحية فارسكور بغرض الاحتكار وزيادة سعره بالأسواق.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، فورًا بالتوجه إلى محل الشكوى، وتم بالفعل ضبط 250 طنًا من البصل تم تخزينه واخفاؤه ببالات قش، وبناء على ما تم رصده، تم تحرير محضر بتلك المخالفة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى هذا السياق، شددت المحافظ، على المتابعة المستمرة للتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والتلاعب بالأسعار، وإحكام الرقابة على تلك المنظومة.