محافظ الفيوم يشهد تسليم 4 وحدات إنتاجية وتوقيع عقود المستفيدات (صور)

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، تسليم 4 وحدات إنتاجية لـ 4 جمعيات أهلية بقرى مركز يوسف الصديق، بقيمة تتجاوز 513 ألف جنيه، لتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا، بالتعاون بين برنامج "فرصة"، ومؤسسة بنك الكساء المصري.

كما شهد المحافظ توقيع عقود السيدات المستفيدات من الأصول لعدد 60 سيدة بالقرى المستهدفة، بجانب تسليمهن شهادات اجتياز الدورة التدريبية على حرفة الخياطة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم المرأة المصرية، في إطار التنسيق بين المحافظة، ووزارة التضامن الاجتماعي، في المنحة المقدمة من البنك الدولي، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك خلال احتفالية بأحد المنتجعات السياحية على ضفاف بحيرة قارون، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأستاذ جبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والأستاذ أمير أحمد كساب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الكساء المصري لتطوير الأعمال، والأستاذ أمجد هلال نائب الرئيس التنفيذي للدعم العيني، والدكتورة شيرين فتحي منسق برنامج "فرصة" بمحافظة الفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والسيدات المستفيدات بالأصول اللائي إجتزن الدورة التدريبية على حرفة الخياطة.

وفي بداية كلمته، رحب محافظ الفيوم، بوفد مؤسسة بنك الكساء المصري، والمستفيدات من برنامج "فرصة"، معربًا عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤسسة على أرض الفيوم، لتسليم أصول ومكونات أعمال الخياطة، لعدد 4 وحدات إنتاجية، بعدد 4 جمعيات قاعدية بمركز يوسف الصديق وهى جمعيات، تنمية المجتمع المحلي ببطن إهريت، وتنمية المجتمع المحلي بالحامولي، وتنمية المجتمع المحلي بالريان، وجمعية مرام الخير بمنطقة جبل النجار بقرية الشواشنة.

يأتي ذلك في إطار التعاون البناء والمثمر بين مؤسسة بنك الكساء المصري، وبرنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع محافظة الفيوم، بما يعود بالنفع على السيدات المعيلات بالقرى الأكثر احتياجًا، في ظل شريك قوي كمؤسسة "بنك الكساء المصري"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم الأسر الأولى بالرعاية.



وأشار المحافظ إلى أن أصول الوحدات الانتاجية، بالجمعيات الأهلية تستهدف عدد 60 سيدة مستفيدة، بعدد من قرى مركز يوسف الصديق، لافتًا إلى أن الدولة المصرية منذ عام 2014 تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا من أبناء الوطن، من خلال توفير مشروعات تنموية صغيرة لهم، بما يسهم في اعتمادهم على أنفسهم والانتقال من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج، في إطار محور التمكين الاقتصادي للمبيادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، من خلال تدخلات الحماية الاجتماعية اللازمة لقرى الريف، مؤكدًا المستفيدات من الوحدات الانتاجية بالحفاظ على أصولها من معدات وخامات ومستلزمات إنتاج، والتمسك بتلك الفرص التى تعد باب رزق كبير للارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.



وأضاف محافظ الفيوم، أن الاحتفالية اليوم لأول مجموعة من السيدات اللائي تدربن على حرفة الخياطة، ومشاهدة باكورة أعمالهن من الملابس، بما يؤكد أن أولئك السيدات أصبحن من الفئات المنتجة بالمجتمع، وسيسهمن بشكل كبير في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن برنامج "فرصة" يساعد في نقل الفئات المستهدفة إلى مستوى اقتصادي أفضل، مثمنًا دور مؤسسة بنك الكساء المصري في تدريب السيدات على حرفة الخياطة بشكل جيد، بهدف انتاج صناعات جيدة.

وأوضح أنه كلما زادت الوحدات الانتاجية بالقرى، كلما زادت فرص العمل وتحقيق دخل آمن بشكل جيد للفئات المستهدفة، وهو ما تسعى الدولة المصرية إليه خلال السنوات العشر الأخيرة، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جهته، قدم نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الكساء المصري لتطوير الأعمال، الشكر لمحافظ الفيوم لتعاونه البناء، مثمنًا جهوده المتميزة للارتقاء بمختلف القطاعات على أرض المحافظة، معربًا عن سعادته بالمشاركة في احتفالية تسليم أصول عدد 4 وحدات انتاجية من معدات وأدوات ومستلزمات إنتاج الملابس، إلى عدد 4 جمعيات أهلية قاعدية مستهدفة بقرى مركز يوسف الصديق، بهدف الانطلاق إلى وضع أفضل لأسر الفئات العاملة بتلك الوحدات الإنتاجية، من خلال تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين مؤسسة بنك الكساء المصري، ووزارة التضامن الاجتماعي.



و أضاف، أن الأصول التى تم تسليمها اليوم للوحدات الإنتاجية بالجمعيات الأهلية المستهدفة، بقيمة 513 ألفا و496 جنيها، بواقع 128 ألفا و374 جنيها لكل وحدة، وتشمل الأصول لكل وحدة انتاجية "ماكينة خياطة نص كمبيوتر، وماكينة أوفر نص كمبيوتر 4 فتلة، ومقص دار 10 بوصة ستان، ومكوة بخار بالترابيزة الخاصة بها، وترابيزة خشب لقص القماش، ومستلزمات تشغيل، لافتًا إلى أن مؤسسة بنك الكساء المصري تقوم بتدريب السيدات، ثم تسويق صناعاتهن وأعمالهن التى يتم إنتاجها من خلال الوحدات المخصصة لذلك، في إطار العقد المبرم بين السيدات المستفيدات بالجمعيات الأهلية المستهدفة، ومؤسسة بنك الكساء المصري.

وعلى هامش الفعاليات، تفقد محافظ الفيوم معرضًا مصغرًا لانتاج السيدات المتدربات من أعمال الملابس والمفروشات، كما قام المحافظ بتسليم السيدات المتدربات شهادات اجتياز الدورة التدريبية على حرفة الخياطة.

محافظ الفيوم يشهد تسليم أصول عدد 4 وحدات إنتاجية

محافظ الفيوم يشهد تسليم أصول عدد 4 وحدات إنتاجية

محافظ الفيوم يشهد تسليم أصول عدد 4 وحدات إنتاجية

محافظ الفيوم يشهد تسليم أصول عدد 4 وحدات إنتاجية