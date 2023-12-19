الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: التمويل الغربي لأوكرانيا يقف عائقًا أمام الأهداف الروسية

محمد عبد العظيم الشيمي
محمد عبد العظيم الشيمي

قال د.محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ علوم سياسية إن الحرب الروسية الأوكرانية تقترب لـ21 شهرًا، وبالرغم من هذه الفترة الزمنية الكبيرة إلا أن الغرب لم ينقطع عن إمداد الجانب الأوكراني بالمعدات الحربية لزيادة حجم القتال مع الجانب الروسي.

الحرب الروسية الأوكرانية

أضاف الشيمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “إكسترا اليوم” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن روسيا أعلنت أنها على استعداد كامل لخروج شركاتها من الدول الغربية، وهذا الخروج يعني تكبد الشركات الغربية الكثير من الخسائر المالية الطائلة.

وتابع أن الحرب الروسية ـ الأوكرانية مازالت تعاني من التصعيد  المستمر، بالتالي هناك الكثير من التصريحات المضادة من قبل الجانب الأوكراني والروسي لمحاولة كلًا من الطرفين أن يحقق أكبر قدر من الخسائر البشرية والمعنوية والمالية في صفوف الجيوش المقاتلة.

الأهداف الروسية

أشار إلى أن روسيا تحاول اكتساب مزيدًا من المساحة من الأراضي الأوكرانية، بالتالي الضغط الروسي مستمر حتى الآن لتحقيق هذا الهدف، لكن التمويل الغربي لأوكرانيا يقف عائقًا أمام روسيا لتحقيق أحلامها وأهدافها.

استاذ علوم سياسية محمد عبد العظيم الشيمي اكسترا اليوم اكسترا نيوز أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

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