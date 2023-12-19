عضو هيئة تدريس يصفع طالبًا.. واقعة تثير الجدل وجامعة السادات تتدخل

مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة السادات، بصفع طالب على وجهه أمام زملائه.

البداية عندما تحرك طالب خلال إحدى المحاضرات بالكلية، مُتجهًا إلى باب الخروج فاستدعاه وقام بصفعه أمام زملائه أثناء المناقشة معه.

بيان عاجل من الجامعة

وبعد تداول مقطع الفيديو، أصدرت الدكتورة سحر عبدالستار إمام، القائم بعمل عميد كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، بيانًا كشفت فيه تفاصيل الواقعة.

وأصدرته كلية الحقوق بجامعة السادات بيانًا قالت فيه:

“بشأن تداول فيديو لواقعة قديمة تظهر قيام أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية بصفع أحد الطلاب داخل أحد مدرجات الكلية”.

وتابع: “بادئ ذي بدء، فإن الفيديو محل هذا البيان، قد تم تداوله مؤخرا على بعض صفحات التواصل الاجتماعي لبعض الأشخاص وكذلك بعض المواقع الرسمية على المنصات الخاصة بجرائد إلكترونية بما يشير إلى حداثة الواقعة التي تضمنها هذا الفيديو -على خلاف الحقيقة- ذلك أنه من الثابت وقوعها بتاريخ 23-3 -2022”.