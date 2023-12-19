عاجل.. تفاصيل رسالة الكونجرس لبايدن: ممارسات نتنياهو خطر على الجميع

بعثت مجموعة من الديمقراطيين في الكونجرس من ذوي الخلفيات المتعلقة بالأمن القومي، يوم الإثنين، رسالة إلى الرئيس جو بايدن تقول فيها إن الاستراتيجية العسكرية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليست في مصلحة الولايات المتحدة ولا في مصلحة إسرائيل، حسبما ذكرت شبكة "سي بي سي نيوز" الأمريكية.

تفاصيل رسالة الكونجرس للبيت الأبيض

جاء في الرسالة "نشعر بقلق بالغ إزاء الاستراتيجية العسكرية الحالية لرئيس الوزراء نتنياهو في غزة، إن تزايد عدد القتلى المدنيين والأزمة الإنسانية غير مقبول ولا يتماشى مع المصالح الأمريكية، كما أنه لا يخدم قضية الأمن لحليفتنا إسرائيل".

وأضافت الرسالة: "نعتقد أيضًا أن ذلك يعرض الجهود الرامية إلى تدمير حركة حماس وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين للخطر".

وأوضحت الشبكة، أنه تم توقيع الرسالة من قبل 6 مشرعين، من بينهم النائب أبيجيل سبانبرجر، ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية، وجيسون كرو، جندي سابق في الجيش خدم في العراق وأفغانستان، وميكي شيريل، الذي عمل كطيار مروحية تابعة للبحرية، بينما الموقعون الآخرون هم النائب إليسا سلوتكين، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، وسيث مولتون، جندي سابق في مشاة البحرية، وكريسي هولاهان، ضابط سابق في القوات الجوية.

جاء في الرسالة: "من خلال مواقفنا في لجان الاستخبارات والقوات المسلحة والشئون الخارجية، ضغطنا باستمرار على إسرائيل لتغيير استراتيجيتها العسكرية- ولم يحدث أي تغيير مهم، لقد كرسنا حياتنا للأمن القومي ونعتقد أن قيم أمتنا هي مصدر للمصداقية والقوة، كما أمضى البعض منا سنوات في خوض الحرب الأمريكية على الإرهاب، ونحن نعلم من التجربة الشخصية والمؤلمة في كثير من الأحيان أنه لا يمكنك تدمير الإرهاب، والأيديولوجية بالقوة العسكرية وحدها، وفي الواقع، يمكن أن تجعل الأمر أسوأ".

وتخلص الرسالة إلى ما يلي: "نحثكم على الاستمرار في استخدام كل ما لدينا من نفوذ لتحقيق تحول فوري وهام في الاستراتيجية والتكتيكات العسكرية في غزة".

جاءت الرسالة في أعقاب اجتماع بين سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والديمقراطيين في الكونجرس، حيث اعتبر السفير مايكل هرتزوج، رافضًا لمخاوف المشرعين، وفقًا لمصدر مطلع على الاجتماع.