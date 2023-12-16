بايدن في مواجهة الكونجرس.. الانقسام الأمريكى يشتعل والرئيس الأمريكى فى مرمى الاتهامات

تحدث مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الذي ينضوي تحت لوائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن الدوافع السياسية وراء محاولة الجمهوريين لعزل الرئيس في ظل حرب غزة وحملات الدعاية الانتخابية.

وقال عفيفي، في برنامج "صالة التحرير" الذي تعده الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، إن الجمهوريين يسعون للانتقام من الديمقراطيين الذين حاولوا عزل الرئيس السابق دونالد ترامب مرتين، وأنهم يستخدمون قضية ابن بايدن وأعماله التجارية كذريعة لفتح تحقيق ضده، رغم عدم وجود أي أدلة تثبت تورطه أو تورط والده عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي الاسبق باراك أوباما.

وأضاف عفيفي أن الجمهوريين حصلوا على تأييد أغلبية مجلس النواب لبدء عملية العزل، دون أي تصويت من الديمقراطيين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لن تنجح في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضئيل، وأن العزل يحتاج إلى تأييد ثلثي أعضاء المجلس.

وقال عفيفي إن الهدف من هذه المحاولة هو إضعاف صورة بايدن وشعبيته كمرشح رئاسي للديمقراطيين، خصوصا بعد أن تراجعت نسبة مؤيديه بين الشباب جراء موقفه من حرب غزة.