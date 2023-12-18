الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيسة أيرلندا السابقة: دعم بايدن لإسرائيل يفقده الاحترام في العالم

غزة
غزة

قالت رئيسة أيرلندا السابقة ماري روبنسون، إن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لتصرفات إسرائيل في غزة “يفقده الاحترام في جميع أنحاء العالم”.

الحرب في غزة 

ووفقا لما نقلته صحيفة ايرش تايمز، ففي حديثها قبل تصويت مجلس الأمن الدولي على المساعدات الإنسانية لغزة، قالت روبنسون إن الهجوم الإسرائيلي على غزة يجعل الولايات المتحدة "معزولة بشكل متزايد".

وأضافت: “أن دعم الرئيس بايدن للقصف الإسرائيلي العشوائي على غزة يفقده احترامه في جميع أنحاء العالم. والولايات المتحدة أصبحت معزولة بشكل متزايد، حيث قام حلفاء مثل أستراليا وكندا والهند واليابان وبولندا بتغيير أصواتهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وتابعت: إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت مرة أخرى اليوم على قرار لزيادة ومراقبة المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل في غزة لإنقاذ الأرواح، وأضافت أن الولايات المتحدة "لا يمكنها أن تتحمل المزيد من العزلة من خلال استخدام حق النقض ضد هذا القرار".

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وتابعت أنه حتى لو تمت الموافقة عليها، فإن مثل هذه القرارات "ليست كافية"، لافتة إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2712، الذي تم الاتفاق عليه الشهر الماضي، لم يتم تنفيذه بالكامل، لأنه يدعو إلى حماية المدنيين، والإفراج عن جميع الرهائن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور.

واستكملت: "فقط وقف إطلاق النار هو الذي سيسمح بتلبية هذه الدعوات"، متابعة: “إن المفاوضات التي أدت إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. وقد تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مقتل رهائن إسرائيليين، فضلاً عن آلاف المدنيين الفلسطينيين".

وقالت: “إن تدمير غزة يجعل إسرائيل أقل أمانا. كما أن دعم الرئيس بايدن المستمر للإجراءات الإسرائيلية يجعل العالم أقل أمانًا، ومجلس الأمن أقل فعالية، والقيادة الأمريكية أقل احترامًا. لقد حان الوقت لوقف القتل”.

رئيسة أيرلندا السابق ايرلندا دعم بايدن بايدن الحرب في غزة

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