عبدالفتاح على: المخرج شريف مصطفى عكس مشاعر المواطنين فى "أنا الشعب"

قال الكاتب الصحفي عبدالفتاح علي، المشرف العام على فريق عمل الفيلم التسجيلي “أنا الشعب”، الذي عرضته قناتا “إكسترا نيوز” والحياة، إن بطل هذا الفيلم الحقيقي هو المخرج شريف مصطفى الذي أصر على مشاهدة كم كبير من الفيديوهات التي رصدت العملية الانتخابية بكل تفاصيلها وزواياها.

وأضاف "علي" أن عدد الفيديوهات التي تم رصدها في الانتخابات الرئاسية في الخارج اقترب من 2500 فيديو، بينما فيديوهات انتخابات الداخلي وعلى مدار 3 أيام وفي 27 محافظة تجاوز 10 آلاف فيديو، استطاع المخرج العبقري، أن يعيد توظيف المشاهد ويبرز إحساس المواطنين بالعملية الانتخابية سواء في الداخل او الخارج

فكرة الفيلم ظهرت قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية بـ4 أيام

وأكد أن فكرة الفيلم ظهرت قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية بـ 4 أيام، بعد أن جاء تكليف من الأستاذ أحمد فايق رئيس قطاع البرامج وطالب بعمل فيلمً يوثق فيه كل خطوة وكل لحظة في الانتخابات التي ستكون فارقة في تاريخ مصر.

وقال “علي”، إنه يشعر بالفخر لانتمائه للشركة المتحدة التي استطاعت تطبيق مبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين بشكل إيجابي ومنحت كل مرشح 100 دقيقة إعلانية مجانيًا، فساهمت بدورها المميز في نشر الوعي، ونقلت أفكار المرشحين وبرامجهم إلى كل قرية وإلى كل نجع وإلى كل بيت في مصر

وأضاف أن مشهد الانتخابات أظهر قدرة الدولة، التي ظلت تعمل على مدار 10 سنوات متواصلة دون كلل أو ملل، فكانت النتيجة أن الشباب تصدروا المشهد، في كل محاوره سواء في تقدم صفوف الناخبين أو في العمل التطوعي في مبادرة حياة كريمة أو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللتين وصلتا لأهلنا البسطاء في قرية وكل نجع ليقدموا خدمات الدولة المختلفة لهم، فكان منطقيا من هذا الشعب العظيم أن يرد الجميل للدولة التي وضعتهم على قمة الأولويات.

كانت قناتا “إكسترا نيوز” والحياة قد عرضتا فيلما تسجيليا بعنوان “أنا الشعب”، يسلط الضوء على ملحمة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، والإقبال على صناديق الاقتراع في مشهد تاريخي وحضاري أشاد به العالم.