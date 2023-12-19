الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة وتوك توك بكرداسة

جريدة الدستور

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بمنطقة كرداسة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

txt

مصرع وإصابة 9 اشخاص إثر تصادم تريلا وتوك توك بطريق السويس

txt

مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى نقل بالغربية

فور تلقى بلاغ من الخدمات المعينة فى الطريق الأبيض بكرداسة، بوجود مصادمة ومصابين، تم انتقال الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكى وتوك توك، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وجارى سؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

حادث تصادم تصادم سيارة وتوك توك كرداسة الطريق الأبيض إصابة 3 أشخاص

الأكثر قراءة

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

خبير أوابك: روسيا تبدأ إنتاج الغاز المسال رغم العقوبات الأمريكية

عاجل.. شبورة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة اليوم

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

المرضى ليس لهم سجلات.. مسؤولو "مصحة الشروق" هربوا بعد الحريق خوفا من المساءلة

انفجار أسطوانة غاز وراء حريق شقة ومصرع فتاة بحدائق القبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

إصابة صحفيين واستشهاد العشرات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا (صور)