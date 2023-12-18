مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتي نقل بالغربية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، في حادث تصادم سيارة نصف نقل بسيارة نقل تقيل "تريلا"محملة بالطوب الأحمر على الطريق الدولى وجرى نقلهم لمشرحة المستشفى العام بقطور.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة نصف نقل بسيارة نقل ثقيل "تريلا"محملة بالطوب الأحمر.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتبين من التحريات أن الأول يدعى ”علاء حامد” في العقد الرابع من عمره، والثاني“محمود أحمد” في العقد الرابع، والثالث "محمد حامد" في العقد الرابع و"مصطفى مجدي" في العقد الثالث وجميعهم من مركز الحامول التابع لمحافظة كفر الشيخ.

جرى نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى قطور العام وتم رفع آثار الحادث تيسيرا لحركة المرور وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.



