الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد فوزه بولاية ثالثة.. تقرير أمريكى: السيسى يشكل مستقبل مصر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

ذكر تقرير لوكالة "ميديا لاين" الأمريكية، أن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة، يأتي وسط تحديات كثيرة، كما أن هذا الفوز من شأنه أن يشكل مستقبل مصر خلال السنوات المقبلة.

وقالت الوكالة، في تقريرها الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت، أمس الإثنين، عن إعادة انتخاب الرئيس الحالي السيسي لولاية أخرى مدتها ست سنوات بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد.

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انتخابات هذا العام شهدت إقبالًا تاريخيًا 

وسلط التقرير الضوء على إعلان رئيس هيئة الانتخابات الوطنية المستشار حازم بدوي، النتائج، معلنا أن انتخابات هذا العام شهدت إقبالا تاريخيا من الجمهور المصري، ففي 9376 مركز اقتراع على مستوى البلاد، صوت المصريون في 11 ألفا و631 لجنة فرعية يشرف عليها أكثر من 15 ألف قاض وأدلى ما يقرب من 66.8% من الناخبين المؤهلين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية هذا العام أو 44.7 مليون من أصل 67.3 مليون بشكل عام، منوها بأن السيسي حصل على نسبة 89.6% من الأصوات.

كما أبرزت الوكالة الأمريكية كلمة الرئيس السيسي للشعب المصري بعد إعلان فوزه قائلا: "لقد تابعت مشهد الانتخابات عن كثب، وأريد أن أعرب عن عظيم امتناني لجميع المصريين الذين شاركوا في الانتخابات خلال هذه "الظروف الدقيقة" التي تواجهها البلاد، وأبرزها الحرب على حدودنا، التي تشكل تحديات للأمن القومي والقضية الفلسطينية".

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