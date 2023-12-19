الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد تصديق الرئيس.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد خلال 90 يوما

قانون التصالح
قانون التصالح

تعكف الحكومة، منذ صباح اليوم الثلاثاء، على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد الذي أقره مجلس النواب، في جلسته العامة التي انعقدت في ٢٠ نوفمبر الماضي، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه أمس الإثنين، ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به منذ اليوم الثلاثاء.

الرئيس السيسي يصدق على قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 


وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ونصت المادة الأولى من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر امس- على أنه "مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها".

ووفقا للمادة الثانية "يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له".

ونشرت الجريدة الرسمية في المادة الرابعة للقانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بالاسكان  والمرافق والمجتمعات العمرانية،  والوزير المعني بشؤون التنمية المحلية.

ووفقًا للقانون فإنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لبدء التصالح في بعض مخالفات البناء، خلال ثلاثة أشهر، وفي مدة لا تزيد عن ٩٠ يومًا، لقبول طلبات المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء التي تضمنها القانون.

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