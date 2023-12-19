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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

القومي لثقافة الطفل يفتتح ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الخامس بالحديقة الثقافية للأطفال اليوم

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، أ.د هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الخامس الذي يقيمه المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد اليوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ فى تمام الساعة ٣.٣٠ عصرا.

ويبدأ الحفل بافتتاح معرض رسوم الأطفال الفائزين بمسابقة "الأراجوز فى عيون جيل ألفا"، يعقبه افتتاح معرض خيال الظل، وبالممر يتم عرض لفرق عرائس الماريونت.

وبعدها يبدأ الحفل على مسرح الحديقة بالسلام الوطني، يليه عرض لفرقة بنات وبس الاستعراضية بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار، يعقبه عرض خريجي ورشة الأراجوز، ثم عرض الاسكتش الفائز في مسابقة الأراجوز.

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وبعدها يبدأ التكريم وتسليم الجوائز:
المكرمون: روح المرحوم الفنان سيد عزمي، أ.د عصام الدين أبو العلا ممثل اليونسكو، الشاعر سيد سلامة، المخرج محمود أبو الغيط، ثم تكريم الفائزين فى مسابقة عروض النمر الأراجوزية التي أقامها المركز على هامش الملتقى، وتكريم لجنة التحكيم المكونة من أ.د محمد زعيمة، الشاعر أحمد زيدان، المخرج ناصر عبد التواب، ثم استراحة قصيرة وبعدها يختتم الحفل بالعرض المسرحي العرائسي "أراجوز وأراجوزتا" تأليف سعيد حجاج وإخراج ناصر عبد التواب.

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تفاصيل إطلاق "القومي لثقافة الطفل" مسابقة "الأراجوز في عيون جيل ألفا"

ويستمر الملتقى حتى يوم الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

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ملتقى الأراجوز المركز القومي لثقافة الطفل الحديقة الثقافية الأراجوز عرائس الماريونت

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