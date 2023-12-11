الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تفاصيل إطلاق "القومي لثقافة الطفل" مسابقة "الأراجوز في عيون جيل ألفا"

جريدة الدستور

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، عن مسابقة "الأراجوز في عيون جيل ألفا"، والتي يقيمها على هامش ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الخامس الذي يقام هذا الشهر، والمسابقة فنية في مجال الرسم حيث  يرسم الطفل لوحة يعبر فيها عن الأراجوز.

السبت.. "القومى لثقافة الطفل" يبدأ تحكيم "عروض الأراجوز" بالحديقة الثقافية

وأشار بيان صحفي صادر اليوم الإثنين، إلى أن الشروط هي أن يرسم الطفل بألوان وورق من اختياره، ويفضل مقاس ورق  A3 أو أى مقاس يريده الطفل، وأن السن المحدد للمسابقة من خمس سنوات إلى 45 عاما.

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"القومي لثقافة الطفل" ينظم مسابقة "عروض أراجوزية" ضمن ملتقى الأراجوز

- ترسل اللوحات أو تسلم باليد على مقر المركز بمدينة الفنون بالهرم، أمام أكاديمية الفنون، أو مقر الحديقة الثقافية بشارع قدري بالسيدة زينب أمام مستشفى الحوض المرصود. أو ترسل بجودة عالية على رسائل الصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل على فيس بوك للأطفال من خارج القاهرة الكبرى.

- آخر موعد لاستلام اللوحات يوم الأحد ١٧ ديسمبر، الساعة ١٢ ظهرا.

أما عن الجوائز فقد ذكر البيان أنها تتكون من جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل،  ٧ جوائز ميداليات وشهادات تقدير ومجموعات كتب، وسيتم إعلان وتوزيع الجوائز  فى حفل افتتاح ملتقى الأراجوز الخامس يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر في الثالثة عصرًا.

المركز القومي لثقافة الطفل محمد ناصف مسابقة الأراجوز

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