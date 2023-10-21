"القومي لثقافة الطفل" ينظم مسابقة "عروض أراجوزية" ضمن ملتقى الأراجوز

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وفي إطار دور في الحفاظ على فن الأراجوز من الاندثار.

وأشار المركز، إلى عمل مسابقة لأفضل عروض لنمر أراجوزية جديدة، وذلك تحفيزًا لكل من تدرب على فن الأراجوز، وتشجيعا لعمل فرق للأراجوز في المحافظات، وتقديم العروض والعمل على تطوير أدوات لاعبي الأراجوز ومهاراتهم الإبداعية في فن الأراجوز.

شروط مسابقة عروض أراجوزية.. الدورة (2)

- نمر مقدمة لجمهور الأطفال

- مراعاة الآداب العامة في الأداء والتحريك.

- موضوعات تتناول القيم النبيلة مثل (نبذ العنف / الانتماء للوطن /عدم التنمر وقبول الآخر / قيمة التعلم ).

- النمرة تكون مكتوبة حتى وإن كانت بها مناطق ارتجال

- مدة العرض لا تزيد عن ١٥ دقيقة.

- تقدم نصوص العروض التي ستشارك قبل موعد مسابقة العروض بأسبوع.

- آخر موعد للتقدم للمسابقة يوم 10 نوفمبر 2023

- الفرق ملتزمة بتقديم العروض بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب في الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر 2023.

- جوائز المسابقة مالية وعينية للعرض الأول، والثاني، والثالث

- يتم منح شهادات لكل الفرق المشاركة بالمسابقة.

- يتم التقديم في مقر الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.