المركز القومي للمسرح يكرم اسم الفنان الراحل محمود ياسين.. اليوم

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، وذلك في الثامنة مساء اليوم الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣م، بالمسرح القومي.

يأتي ذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

تكريم محمود ياسين



تقدم الحفل الإعلامية المتميزة فرح علي، ويتضمن برنامج الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين، ثم تتحدث الفنانة رانيا محمود ياسين، والكاتب عمرو محمود ياسين؛ عن الجوانب الإنسانية والفنية لوالدهما.



كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية "موتسارت وبيتهوفن" يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز؛ كلارينت: عمرو إمام ومصطفى سعيد، فاجوت/ رنا نوفل.



ويختتم الحفل بإهداء أسرة الراحل محمود ياسين؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للفنان الكبير الراحل/ محمود ياسين.

وكانت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، قد صرحت بأن يوم ذكرى وفاة زوجها، يوم صعب جدا عليها، مضيفة: "كل يوم بيمر علينا من غيره هو يوم صعب، ويوم الذكرى بيتضاعف الحزن والإحساس".

أضافت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين خلال لقائها مع "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC":" إحنا بنزور قبره وبنقول له إحنا كلنا جينا أهوة.. أنت واحشتنا ودايما انت معانا، وعمرك ما هتغيب عننا وكل لمسة من لمساتك فى الفن والحياة فاكرينها، والناس دايما بتدعى لك".