الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المركز القومي للمسرح يكرم اسم الفنان الراحل محمود ياسين.. اليوم

محمود ياسين
محمود ياسين

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، وذلك في الثامنة مساء اليوم الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣م، بالمسرح القومي.

 

يأتي ذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة  الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

تكريم محمود ياسين 


تقدم الحفل الإعلامية المتميزة فرح علي، ويتضمن برنامج الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين، ثم تتحدث الفنانة رانيا محمود ياسين، والكاتب عمرو محمود ياسين؛ عن الجوانب الإنسانية والفنية لوالدهما.

كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية "موتسارت وبيتهوفن" يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز؛ كلارينت: عمرو إمام ومصطفى سعيد، فاجوت/ رنا نوفل.


ويختتم الحفل بإهداء أسرة الراحل محمود ياسين؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للفنان الكبير الراحل/ محمود ياسين.

 

وكانت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، قد صرحت بأن يوم ذكرى وفاة زوجها، يوم صعب جدا عليها، مضيفة: "كل يوم بيمر علينا من غيره هو يوم صعب، ويوم الذكرى بيتضاعف الحزن والإحساس".

أضافت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين خلال لقائها مع "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC":" إحنا بنزور قبره وبنقول له إحنا كلنا جينا أهوة.. أنت واحشتنا ودايما انت معانا، وعمرك ما هتغيب عننا وكل لمسة من لمساتك فى الفن والحياة فاكرينها، والناس دايما بتدعى لك".

 

 

محمود ياسين تكريم محمود ياسين المركز القومي للمسرح المركز القومي للمسرح يكرم اسم محمود ياسين تكريم محمود ياسين على المسرح القومي

مواد متعلقة

"عمره ما بيغيب عني".. الفنانة شهيرة تحيي ذكرى رحيل محمود ياسين

صلاح عبدالله يحيى ذكرى وفاة محمود ياسين: "ستظل حبيبي يا حوت الفن"

الأكثر قراءة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

مأساة رجل من المطرية.. استغلت مرضه وخانته على فراشه

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

واشنطن بوست: مصر تتمسك بإدخال المساعدات إلى غزة مقابل إجلاء الأجانب

مطاعم بابا چونز مصر: نعمل في مصر منذ 20 عاما ونحرص على مصالح آلاف العاملين المصريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"