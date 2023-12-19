مريم الخشت تتحدث لـ"صاحبة السعادة" عن سر تفاهمها مع أسرتها وأصدقائها

شاركت الفنانة مريم الخشت، جمهورها ببعض اللمحات عن حياتها الشخصية وعلاقتها بأسرتها وأصدقائها.

وقالت الخشت، في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة دي أم سى، إنها نشأت في بيئة أسرية متفهمة ومتعاونة، حيث كان والدها يهتم بمعرفة تفاصيل نشاطاتها ومن تختارهم لرفقتها، ويشرح لها الأسباب وراء توجيهاته ونصائحه.

وأضافت أنها لم تشعر بالقمع أو الغضب من أسرتها، بل بالعكس كانت تجد فيهم السند والمستمع الصادق في أوقات الشدة والفرح.

وأكدت أنها تحافظ على صداقاتها منذ طفولتها، وتختار أصدقاء لهم تربية وأخلاق تتماشى مع تربيتها وأخلاقها.

وأشادت بدور الفن في حياتها، وقالت إنها تحب التمثيل والغناء والرقص، وتسعى لتقديم أعمال تليق بذوق الجمهور وتنال إعجابه.